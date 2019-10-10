Enginarın faydaları nelerdir? İşte karaciğer dostu enginarın faydaları!

Enginar, papatyagiller familyasının üyesidir. Genellikle Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetiştirilmektedir. Ülkemizde ise en çok Marmara ve Ege bölgesinde bulunur. Antioksidan ve vitamin kaynağı olan enginarın faydaları saymakla bitmez. Haftada bir kez mutlaka tüketilmesi önerilse de her meyve ve sebzeyi mevsiminde tüketmekte fayda vardır. Peki, Enginarın faydaları nelerdir?

ENGİNARIN FAYDALARI NELERDİR?

Kötü kolesterolü düşürür!

Antioksidan, vitamin ve mineral açısından olan zenginliği sayesinde sindirim sistemi ve kan basıncını düzenler. Kanı temizlediği ve iyi kolesterolü dengede tutup kötü kolesterolü düşürdüğü söylenmektedir.

Sindirim sistemini güçlendirmektedir!

Enginar lifli bir yapıya sahiptir. Vücudumuzdaki sindirim sistemi fonksiyonlarını yüksek oranda destekler. Bu nedenle mide ve bağırsak hareketlerini hızlandırır.

Enginar mide dostudur!

Amino asit bakımından ciddi anlamda zengindir. Bu yüzden de midenin asit oranını dengede tutmaya yardımcı olur. Mide ve bağırsakları temizleyen bu sebze şişkinlik ve gaz oluşumunu azaltır.

Kan hücrelerini güçlendirir!

Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, bakır bakımından zenginliğiyle kan hücrelerini güçlendiren enginar, antioksidan içerdiğinden sadece kan hücrelerinde değil vücuttaki tüm organların temizlenmesini ve fonksiyon arttırmasını sağlamaktadır.

Kilo verme sürecine destek olur!

Kalori ve yağ oranı düşük ancak lif oranı bakımından fazlasıyla zengin olduğu bilinmektedir. Hem vücudun beslenmesini sağlar hem de tokluk hissi verir. Bu nedenle de diyetisyenler tarafından zayıflamak isteyen kişilere önerilir ve diyet programlarında ilk sıralarda yer almaktadır.

Karaciğeri temizliyor!

İçerdiği antioksidan ile vücuttaki birçok organa fayda sağlayan enginarın faydaları sıralamasının en önemli maddesi karaciğeri temizlemesidir. Bu sebeple karaciğer detoksu uygulaması gereken kişilerin de bolca tükettiği bir besindir.

KARACİĞER DETOKSU NASIL YAPILIR?

3 adet enginar yaprağı ve 2 adet enginar sapını yarım litre suyun içerisinde 10 dakika kadar kaynatın. Yaprakları çıkarttığınız suyun içerisine 4 adet limonun suyunu koyun. 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı karahindiba ekleyin ve 1 hafta boyunca sabah akşam yaptığınız bu detoksu yiyin. Bu kür karaciğeri temizlediğinden alternatif tıp olarak kullanılmaktadır.

Kemiklere güç verir!

Vücudun günlük K vitamini ihtiyacının çoğunu karşılamanızı sağlarken düzenli enginar tüketimi kemikleri güçlendirir. Özellikle gelişme çağındaki bireylerin tüketmesi tavsiye edilmektedir.

Hücreleri yeniler!

Enginar vitamin ve antioksidan zenginliği sayesinde vücuttaki hücre sağlığı ve işlevlerini korumak için de büyük önem taşır. Hücre yenileyici özelliğiyle cilt yaşanmasını ciddi oranda geciktirir.