Eriğin faydaları nelerdir? İşte yeşil ve kırmızı eriğin faydaları!

Erik yazın gelişinin habercisi olarak biliniyor. İçeriğinde bulunan A, B, C vitaminleri, bakır, potasyum, fosfor ve demir sayesinde sinir sistemini güçlendiriyor, kansızlığa çare oluyor. Böylesine yararlı olan bu meyve yüksek miktarda lif içerdiğinden bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Peki, eriğin faydaları nelerdir? İşte eriğin faydaları…

ERİĞİN FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle kabızlık durumunda kuru erik tüketilmelidir. Bağırsakları çalıştırdığından düzenli tüketildiği takdirde kolesterol seviyesini düşürmektedir. Ayrıca bağırsak parazitlerine ve kolon kanserine karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Östrojen hormonunu dengeliyor!

Menepoz dönemlerindeki kadınların kesinlikle tüketmesi gereken erik östrojen hormonunu desteklediğinden uzmanlar tarafından öneriliyor.

Antioksidan kaynağı!

En çok kırmızı erikte bulunan antioksidanlar serbest radikalleri vücuttan atarak kalp ve damar sağlığını koruyor. Aynı zamanda astım, bronşit ve kansere karşı koruyor.

Lif oranı yüksek!

Lif oranının yüksek olması sayesinde kan şekeri seviyesini dengeliyor. C vitamini ile bağışıklık sistemine kuvvet katar. Özellikle de yeşil erikte bol miktarda C vitamini bulunmaktadır.

Kalp dostudur!

Kolesterol ve diyabet yani şeker hastalıklarını engeller. Antioksidan özelliği nedeniyle damarları tıkanmaya karşı korur. Kanı temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

Makula dejenerasyonuna karşı koruyucu etki göstermektedir. Günde 3 porsiyon erik tüketmek makula dejenerasyonunun gelişmesini engellemektedir. Sabahları aç karnına tüketilen eriğin faydası daha fazladır.

Demir ihtiyacını karşılıyor!

İnsan vücudundaki demiri absorbe etme yeteneği sayesinde kırmızı kan hücrelerin ihtiyacı olan demir ihtiyacı karşılıyor. Böylece kansızlığın önüne geçiyor.

Karaciğer dostu!

İçeriğindeki liflerle karaciğer ve safranın yorulmamasını sağlıyor. Ayrıca magnezyum deposu olması nedeniyle kas sorunlarına engel oluyor.

Sıkı bir vücut için erik!

Bağ dokusunu güçlendirerek daha sıkı bir vücuda sahip olmayı sağlıyor. Böylece vücudu daha genç gösteriyor. Kilo vermek isteyen kişiler için de kesinlikle tüketilmesi gereken bir besin olan erik kan şekerini dengelemesiyle büyük yarar sağlıyor.

Akciğer için de faydalı!

Akciğerlerin sağlığında da oldukça etkilidir. Yeşil erik tüketen kişilerde astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı gibi problemlere yakalanma riskinin azaldığı görülüyor.

Dişleri güçlendiriyor!

Düzenli olarak erik yendiğinde aynı elma gibi dişleri güçlendirdiği söyleniyor. Diş sağlığını yüksek oranda koruyor.

Kırmızı erik suyu için!

Günde bir bardak içilen kırmızı erik suyu vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin karşılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca böbrek üstü bezlerinin daha iyi çalışmasına destek olur.

Akciğerde biriken toksinlerden arındırıyor!

Sigara kullanan kişiler için yararlarından biri de akciğerde bulunan toksinleri temizlemesidir. Erik tüketildiğinde sigaranın akciğere verdiği hasarı azaltıyor.