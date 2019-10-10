İğdenin faydaları nelerdir? İşte mucizevi iğde meyvesinin faydaları!

Küçük, çekirdekli bir meyve olan iğdenin faydaları saymakla bitmiyor. Kasım, Aralık ayları civarında toplanan iğdenin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Hem bağışıklığı güçlendiren hem de toksinlerden arındıran bu besin hastalıklardan korunmaya birebir oluyor. Taze olarak tüketildiği gibi dilerseniz reçelini de yapabilirsiniz. Her türlü vitamin ve besin değerlerini içinde bulunduran iğdenin faydaları nelerdir? İşte mucizevi besin iğdenin faydaları…

İĞDENİN FAYDALARI NELERDİR?

Zihin yorgunluğuna iyi gelir

Gün içinde yorgun düşen bedenimize vitamin ve minerallerle takviye yapmalıyız. Bunu doğal yollardan sağlamak için meyve ve sebzeleri tercih ederiz. İğde zihin yorgunluğuna iyi gelerek bedeni dinç tutar.

Sindirim sistemini iyi çalıştırır

Sindirim sisteminde sorun yaşayan vatandaşlar sebze ve meyve tüketerek bu durumun önüne geçmeye çalışır. İğde mide ve bağırsaklarınız için adeta bir detoks hizmeti sunar.

Çok yüksek oranda A, C ve E vitaminine sahiptir

Vücudu koruma konusunda önemli bir yere sahip olan antioksidanlardan iğne, sağlığa yararlarıyla biliniyor. İğdenin içerisindeki A, C ve E vitaminleri vücudu dinç ve diri tutar.

İshali durdurur

Bağırsak problemlerinden ishale çare olarak iğde tüketebilirsiniz.

Öksürüğe iyi gelir

Kış aylarında öksürük ve griple boğuşuruz. Eğer bunu doğal yollardan çözmek istiyorsanız iğdeyi kaynatıp içebilirsiniz.

Vücüt direncini artırır

Sonbahar-kış mevsim geçişini yaşandığı günlerde vücut direncini artıracak besinler arasında iğde de yer alıyor. Hem kurusunu hem yaş olarak tüketebileceğiniz iğde vücut direncinizi artırıyor.

İdrar sorunlarını düzenler

İğde idrar sorunlarını en aza indirir. İdrar kaçırmada sürekli ıslaklık, tahriş, koku olması endişesiyle oluşan rahatsızlık hissi, depresyona kadar varan ruhsal sorunların gelişmesine yol açabiliyor.

Mide bulantısını ve kusmayı önler

İğdenin faydaları arasında mide bulantısına iyi gelmesi yer alıyor. Mide bulantısı ve sıklıkla bulantıya eşlik eden kusma herhangi bir hastalığa özel değildir.

Ağzı temizler

İğde ağız bakımına iyi gelirken diş sağlığına da birebir etki yapar.

Soğuk algınlığına iyi gelir

İğdenin faydaları arasında soğuk algınlığına iyi gelmesi yer alıyor. Grip önler ve mükemmel bir vitamin deposudur.

Egzamayı giderir

Egzama hastalığında, ciltte çeşitli rahatsızlıklar görülmektedir. Vücutta kızarıklık, kaşıntı, cildin su toplaması, kuruması ve gerginleşerek çatlaması bu rahatsızlıklar arasındadır. İğde egzamayı en aza indirir.

Böbrekleri çalıştırır

Böbrekler, görünüş olarak fasulyeye benzeyen organlardır. En dıştaki zar kaldırıldığında, içerisinde incecik damarlardan oluşmuş kılcal damar yumağı bulunur. İğde böbrekleri çalıştırır.