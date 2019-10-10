İncirin faydaları nelerdir? İşte mucize meyve incirin merak edilen faydaları

Özellikle Akdeniz bölgesinde bolca yetişen incir meyvesi yararları Kuranı Kerim'de dahil geçmektedir. Yaşlandırmayı geciktirdiği ve vücudun hücreleri yenilemesinde önemli rol oynayan bu besin düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Olgunlaşmamış olanının yaprak ve kökü arasındaki beyaz sıvıya ise sütü olduğu söylenmektedir. Asidik olduğu söylenen bu süt, gerçek bir mikrop öldürücüdür. Peki, incirin faydaları nelerdir? İşte böylesine yararlı olan incirin faydaları…

İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Doğal antibiyotik olarak bilinen bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki potasyum ile günde tükettiğiniz 4 adet incir yüksek tansiyon riskini azaltarak kalp sağlığına büyük katkı sağlar.

K vitamini içeriğiyle zengin olan incir, kemikleri güçlendirir ve kırılma olasılığını azaltır. Ayrıca kas ve kemik dokularındaki kolajen oranını dengeler. İleri yaşlarda bireylerde sıkça rastlanan kemik hastalıklarının önün geçer.

Yaz ayları haricinde de tüketilmesi gereken incir, üst solunum yollarındaki hastalıkların da önüne geçer. Ilık su incir ve balı mikserden geçirdikten sonra tüketirseniz boğazdaki enfeksiyon ihtimalini de büyük oranda azaltır.

Kozmetik ürünlerden kaynaklı zayıflayan saç köklerini ciddi oranda güçlendirir. Magnezyum sayesinde ise saç hacmini arttırır. Şampuan markalarının da favorisi haline gelen incir saçı canlandırır.

Vücuttaki diğer organlara olan faydalarının yanı sıra cilde de oldukça faydası bulunur. Antioksidan sayesinde ciltteki akne ve sivilcelerin oluşumunu azaltır ve sağlıklı görünüm kazandırır. Taze inciri mikserden geçirip püre haline getirdiğinizde cildinize maske olarak uygulayabilirsiniz. Bu hazırladığınız maskeyi 20 dakika bekletip soğuk su ile yıkayınız.

Ayrıca zeka gelişimine katkı sağlar ve beyin sağlığını korur. Vücuttaki genç hücre sayısını arttırır. Uzmanlara göre özellikle hamile ve gelişim çağındaki çocukların düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Sinir hücreleri yenilendiğinden depresyon ve kişilik bozukluğu gibi ciddi hastalıklara da karşı gelen bitkisel bir ilaçtır. Laktoza karşı alerjisi olan ve süt tüketiminde sorun yaşayan insanların kalsiyum ihtiyaçlarını gidermenin en doğal yöntemidir.

Yağ yakımını hızlandırır. Diyetisyenlerin önerdiği bu besin yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra tokluk hissini de arttırdığından diyet yapan kişilerin diyet programlarının bir parçası haline gelmelidir.

Sabah kalkar kalkmaz ve gece yatmadan önce hücrelerin en çok yenileme yaptığı zamandır. Bu nedenle bu tip besinlerin yararlarından faydalanmak için bu saatlerde tüketilmelidir.

Karaciğer, akciğer ve meme kanseri hücrelerini azalttığı yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda uzmanlar tarafından onaylanmıştır. Tüm kanser türlerine yakalanma olasılığını azaltmaktadır. İncirin kuru olup olmaması bu gibi durumlarda önemli değildir. En az bir ay düzenli tüketildiğinde etkisini göstermektedir.