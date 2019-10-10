Isırgan otunun faydaları nelerdir? Mucizevi besin ısırgan otu ne işe yarar?

Şifa kaynağı olan ısırgan otu faydaları şaşırtmaya devam ediyor. Yüksek antioksidan içeren ısırgan cilde iyi gelir ve akne oluşumunu engelliyor. On binlerce vatandaş bu besini mutfak raflarından eksiltmiyor. Hem değerli bitkisel özelliklere sahiptir hem de baharda çıkan yaprakları mükemmel bir besin kaynağıdır. Özellikle kış mevsiminde hastalıklara karşı koruyucudur. Mevsimsel geçişlerde yaşanan nezle ve grip gibi hastalıkların riskini azaltır. Peki Isırgan otunun faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu olan ısırgan otunun faydaları madde madde haberimizde yer alıyor.

ISIRGAN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Vücuda iyi gelen besinler arasında bulunan ısırgan otu faydalarıyla şaşırtıyor. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan ısırgan otu, bol miktarda antioksidan içerir. Isırgan otu hastalıklarla savaşır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Haberimizin devamında ısırgan otu faydalarını okuyabilirsiniz.

İdrar söktürücüdür

Isırgan otu mucizevi bir şekilde idrar söktürür. Fincanlardan eksik olmayan ısırgan otu beslenme düzeninde önemli bir yer tutar. Ödemden kurtulmak isteyenler güvenle tüketebilir.

Kalp sağlığını korur

Isırgan otu kalp sağlığını koruyarak tansiyona iyi gelir. Kan dolaşımını düzenleyen, kırmız kan hücreleri üretimini artıran ısırgan otu, bu özellikleri ile tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler

Isırgan otu sindirim sistemini düzenler. Yemek yedikten sonra zaman zaman hazımsızlık problemiyle karşılaşıyor, hatta midenizi bir davul gibi şişmiş hissediyorsanız ısırgan otu tamda size göre. Isırgan otu sayesinde sindirim sisteminizin düzenli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Ağız ve diş bakımına iyi gelir

Isırgan otu vitamin ve mineraller açısından zengindir. Isırganın çindeki bitki bileşenleri dişleri kayganlaştırır ve yapışmayı azaltarak dişleri korur. Ağız kokusuna karşı da iyi gelir, çünkü koku yapan mikroorganizmaları azaltır.

Böbrek taşlarını önler

Böbrek taşı probleminiz varsa ısırgan otunun faydalarından yararlanabilirsiniz. Böbrek ve mesane taşlarını engellemesiyle bilinen ısırgan otu kanı temizler ve kansızlık çekenler için kan seviyesini arttırması sebebiyle de önerilir.

Alerjilere iyi gelir

Alerjik reaksiyonların başlıca nedeni, vücutta biriken zehirli kimyasallardır. Alerjiye neden olan kimyasalların zehirli olma şartı yoktur. Isırgan otunu kullanarak alerjilerinizi en aza indirebilirsiniz.

Prostat büyümesini önler

Isırgan otu prostat büyümesini önler. Erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostatla ilgili yapılan araştırmalarda, rahatsızlığın önlenmesi ve tedavi edilmesinin sağlıklı beslenme ile mümkün olabildiği belirlendi. Prostat probleminiz varsa ısırgan otunun faydalarından yararlanabilirsiniz.

Doğal ağrı kesicidir

İçerisinde yüksek miktarda vitamini bulunduğu için vücut ağrısı yaşayan kişilerin sorunlarını giderir.

Saçları gürleştirir

Isırgan otu hem saçları gürleştirir hem de saçlara doğal bir görünüm kazandırır. Kuru ya da taze şekliyle ısırgan otunu kullanarak; saçlarınızın daha parlak, daha kepeksiz ve daha az yağlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bitkinlik ve halsizliğe iyi gelir

Isırgan otu suyunun ağrılı yerlere sürülmesi yararlıdır. Romatizma ağrılarına karşı taze ısırgandan hazırlanan ısırgan lapasının haftada birkaç kez uygulanması tavsiye edilmektedir. Stres, uykusuzluk, vücutta bakteri ya da virüs olması başlıca nedenlerdendir. Depresyon ya da düzenli egzersiz yapılmaması halsizliğin sebepleri arasındadır. Isırgan otu kullanımıyla birlikte bitkinlik ve halsizliğinize son verebilirsiniz.

Kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler

Isırgan otu kandaki şeker düzeyini dengeler ve kanı temizler. Isırgan otu yüksek miktarda demir içerdiği için kan yapıcı özelliği vardır. Bunun dışında kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Kabızlık sorununu giderir

Isırgan otunun son mucizevi faydası kabızlık sorunuyla baş etmesidir. Kabızlığa iyi gelen ısırgan otu içerisindeki vitaminler sayesinde metabolizmayı hızlandırır.