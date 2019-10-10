Karafilin faydaları nelerdir? Binbir derde deva karanfilin faydaları

Karanfil, genellikle Asya ülkelerinde bulunan ve oraya özgü baharatlardandır. Halk arasında ağız kokusuna iyi gelmesi ile bilinen bu baharatın bilinmedik pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılan ve doğal ilaç etkisi yaratan karanfil, sindirim sistemindeki problemlerden, kansere karşı savaşa kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan bu baharatın tüketilmesi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye ediliyor. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? İşte karanfilin faydaları…
Endonezya, Hindistan gibi Asya ülkelerine özgü bir baharat çeşidi olan karanfil bitkisi Endonezya'daki Maluka adalarına özgü bir bitkidir. Tıbbi tedavilerde de sıkça kullanılan ve doğal ilaç etkisi yaratan bu bitki, halk arasında ağız kokusuna iyi gelmesi ile bilinir. Asya ülkelerinde sıklıkla baharat olarak kullanılan bu bitkinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Peki, karanfilin faydaları nelerdir? Sindirim probleminden cildin yenilenmesine, kemiklerin güçlenmesinden kansızlığın azalmasına kadar pek çok faydası bulunuyor. Sabah.com.tr olarak bu yazımızda uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen karanfilin faydalarını sizler için hazırladık…
Karanfilin faydaları;
Karanfil bildiğimiz süs karanfil çiçeğinden farklıdır. Yaz kış yeşil kalan yaprakları, meşin gibi serttir. Çiçekleri pembedir ve kiraz çiçekleri gibi demet halinde bulunurlar. Bu çiçeklerin kurutulmuş tomurcukları karanfil adını alır. Kurutulmuş tomurcuklar, 10 mm boyunda, çiviye benzer şekilde, ovaryumu hafif dört köşeli, dört taç ve çanakyaprağından meydana gelmiş olup, kırmızı-kahverenklidir. Çiçek sapları da karanfil adıyla satılmakta ise de ikinci kalite ürün sayılmaktadır.
Karanfil çayı nasıl yapılır?
Yapılışı: