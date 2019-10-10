Keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı? İşte o faydalar!

İçeriğindeki selüloz, hem bağırsak sorunlarının giderilmesine yardımcı olur hem de gastrit gibi mide sorunlarına iyi gelir. Daha birçok yararı bulunan bu bitkisel şurubun faydaları saymakla bitmez. Özellikle çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına kullanılması gereken bir tedavi yöntemidir. Peki, keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi ne işe yarar? İşte detaylar…

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR?

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir ve soğuk havalara girdiğimiz bu zamanlarda hastalık riskini azaltır. Özellikle astım, nefes darlığı gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında ek tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Akciğer kanserini önlemek için kullanıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda sindirim sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir. İshal ve kabızlık gibi hastalıklarda kullanılır.

Kansere karşı vücudu korumakta bir numaradır. Ancak içerisinde şeker olmayan pekmez kullanmakta fayda vardır. Çünkü bilindiği üzere şeker, kanser hücrelerini besler.

Enerjisi düşük olan ve gün içerisinde bir türlü kendini toparlayamayan kişiler enerji kaynağı olan bu besini tüketmelidir. Keçiboynuzu pekmezi antiseptiktir ve bu nedenle iltihap tedavilerinde kullanılır.

Tüketildiği zamanlarda kişiye zindelik veren bu besin uyku sorunu yaşayan bireylerin eskiye göre uyku düzeni kazandırmayı sağlar. Alerjik rahatsızlıklarda kullanılabilir ve öksürüğün en kıymetli ilacıdır.

İçerdiği kalsiyum ve fosfor sayesinde çocukların kemik gelişiminde önemli bir rol oynar bu nedenle gelişim çağındaki çocukların düzenli olarak tüketmesi tavsiye edilir.

Hafızayı güçlendirdiği söylenir ancak bunun nedeni keçiboynuzu pekmezinin kişiye zindelik vermesi olarak açıklanabilir. Daha dinç olan kişinin öğrenmesi kolaylaşır.

Sindirimi hızlandırdığından mide ve bağırsakta yaşanan sorunların da bitkisel çözüm yöntemidir. Kişinin soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riski azalır.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Kahvaltılarda 1-2 tatlı kaşığı tüketerek günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Sade bir şekilde tüketmekte zorlanan kişiler için süte ve yoğurda katılarak tüketimi de önerilmektedir. Özellikle de üst solunum yollarında problem yaşayan kişiler uyumadan hemen önce keçiboynuzu pekmezi tüketirse uyku sırasında yaşanan nefes darlığı ve öksürük sorunlarına da çözüm bulmuş olur.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ KİLO ALDIRIR MI?

İçerdiği şeker nedeniyle kalori miktarı da fazla olan bu ürünün 100 gramı tam 300 kaloridir. Ayrıca iştah açtığı bilinmektedir. Bu nedenle kilo almak isteyen kişiler için faydalı bir alternatif tedavi yöntemi olabilir. Ancak kilo almak için sadece keçiboynuzu pekmezi tüketmek yetmez bunun yanında düzenli ve sağlıklı beslenmek önemli bir rol oynamaktadır. Kilo almak istemiyor ancak keçiboynuzu pekmezinin yararlarından faydalanmak istiyorsanız dikkatli bir şekilde tüketmeniz gerekmektedir.