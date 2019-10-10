Maydanoz suyunun faydaları nelerdir? İşte Detoks etkisiyle Maydanoz suyunun faydaları...

Diyet ve Beslenme Uzmanları tarafından önerilen bu detoks suyu sayesinde metabolizmanızı hızlandırabilir hatta zayıflamak için uyguladığınız diyet programına destek olabilirsiniz. Böbrek ve kalp sağlığı gibi bir çok konuda yaralı olan bu besin içeriğindeki vitaminler sayesinde vücudunuzun direncini de arttırıyor. Peki, Maydanoz suyu faydaları nelerdir? Maydonoz suyu zayıflatır mı? Haberimizin devamından konu hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

MAYDANOZ SUYU FAYDALARI NELERDİR?

Maydanoz suyu faydalarının başında gelen en büyük özelliği yağ yakıcı etkisidir. Bu nedenle zayıflamak isteyen birçok kişinin bir numaralı içeceği olmasıyla bilinir.

Ödem söktürücü olması ise yine kilo verme konusunda oldukça etkili olmasının nedenlerindendir.

Sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan bu içecek aynı zamanda hazırsızlık sorununu da gidermeye yardımcı olur. Aynı zamanda maydanoz suyu, aç karnına tüketildiğinde mide asidini dengeliyor.

Ciltte detoks etkisi yapıyor, parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Kadınların en büyük korkularından olan regl sancılarını azaltıcı etkisi bulunuyor. Safra taşlarınızın atılmasına yardımcı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde bir numaralı bitkisel ilaç yöntemi görüyor.

A ve C vitaminleri bakımından da oldukça faydalı olan maydanoz göz sağlığı bakımından da oldukça etkilidir. Gözün içindeki sıvıyı dengeleyerek katarakt ve tansiyon gibi ciddi hastalıkların oluşmasına engel olur.

Kötü kolestrolü düşürür ve damar tıkanıklığının önüne geçer. Maydanoz suyu böbrekleri temizleme özelliğiyle de vücut sağlığı üzerinde önemli rol oynar.

Karaciğer vücuttaki en önemli organların başında gelir. Tüm toksinleri toplar ve vücuttan atma görevini üstlenir. Deforme olan karaciğer bazı sebeplerden ötürü deforme olur. Ancak düzenli tüketilen maydanoz bu olumsuzlukların da önüne geçer.

İçerdiği güçlü maddelerle hücre yenileyici özelliği bulunur. Hem saçlara hem de cilde parlaklık verir ve sağlıklı görünüm kazandırır. Saç dökülmesini engellemek için gerekli olan tüm vitamin ve mineralleri içinde barındırdığından ciddi fayda sağlamaktadır.

Mide asidini nötralize ederek ağız kokusunun da önüne geçmektedir. Yemek borusu kanserine yakalanma riskini minimuma indirir. İçerdiği flavonoidler ile sağlıklı hücre sayısını arttırarak kanserli hücrelerin oluşumuna engel olur.

Ülser ve reflü gibi günümüzde yaygın olan bu hastalıkların önüne geçer.

Bağırsak ve midede bulunan fazla tuzu enzimleyerek organlara zarar vermeden dışarı atar.

Üst sonulum yolları hastalıklarına karşı vücuda direnç kazandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen maydanoz suyu iltihap birikimini engeller.

MAYDANOZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ortalama 10-15 sap maydonoz, 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım bardak suyu blender yardımıyla ortalama 1 dakika boyunca karıştırın. Maydonoz suyunu muhakkak taze şekilde sabah tüketilmesi öneriliyor.

Maydanozu aynı zamanda saplarını yoğurtla karıştırarak da tüketmeniz mümkündür. Sadece yaprak kısımları değil sapında da yüksek miktarda vitamin bulunmaktadır. Sap kısmını kaynatıp suyunu süzdükten sonra limonla tatlandırıp tüketebilirsiniz.