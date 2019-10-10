Semizotunun faydaları nelerdir? İşte bol vitaminli semizotunun faydaları!

İçeriğinde A, B1, B2, B6, C ve E vitaminlerini barındıran semizotu bolca minerali de içinde barındırıyor. Böylesine zengin içeriği dolayısıyla bağışıklık sistemine güç katıyor. Diyet listelerinin vazgeçilmezi olan bu sebze aynı zamanda düşük kalorili oluşu ve kan şekerini dengelemesiyle de dikkat çekiyor. Peki, semizotunun faydaları nelerdir? İşte vitamin deposu semizotunun faydaları…

SEMİZOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Düşük kalori ve düşük glisemik indeksi ile kan şekerini destekleyen formda kalmaya yardımcı olan bu ürün diyetisyenler tarafından da öneriliyor. Omega 3 bakımından zengin olması kalp ve damar sağlığı açısından da büyük önem taşıyor.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde önemli rol oynuyor ve kan basıncını dengeliyor. Semizotu, bakteri ve mantarlara karşı da savaş açıyor. Bu sayede hastalık yapıcı mikroorganizmalardan koruyor.

Antioksidan etkisinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendiren semizotu kanser hücrelerine karşı koruyor ve çoğalmalarına engel oluyor.

İdrar söktürücü ve toksin temizleyici olan semizotu böbrek kumu ve taşını döküyor ve hemoroide iyi geliyor. Ancak dikkat edilmesi gerekiyor ki bu sebzenin yaprakları toprakla temas ettiğinden tüketilmeden önce bol su ile yıkanıp temizlenmesi ve her sebze gibi sirke ile yıkanması gerekiyor.

Yüksek oranda lif içerdiğinden bağırsak sorunlarının önüne geçiyor. Kabızlık problemine doğal çözüm yöntemi olarak biliniyor.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde çağımızın sorunu haline gelmiş olan yorgunluk ve halsizliğe çare oluyor. Büyüme ve gelişimi desteklediğinden gelişim çağındaki çocukların bolca tüketmesi gerekiyor.

Cildi nemlendiriyor, kuruluk sorunlarına fayda sağlıyor. İçerdiği A vitamini ile göz problemlerine karşı koruyu etkisi bulunuyor.

SEMİZOTU SALATASI TARİFİ

1/3 demet semizotu

2 adet salatalık

1 adet domates

İsteğe bağlı yeşil zeytin

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

50 gram beyaz peynir

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Tuz

SEMİZOTU SALATASI YAPILIŞI

Semizotunu güzelce yıkayıp iyice kurulayın ve iri şekilde doğrayın. Domates ve salatalıkları büyük küp halinde doğrayın. Derin bir kaba doğranmış sebzeleri ilave edin. Üzerine dilimlenmiş yeşil zeytin ve dövülmüş ceviz ekleyip, küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu ya da nar ekşisi ve tuzu karıştırıp sos haline getirin. Sosu semizotu salatasının üzerine döküp güzelce karıştırın. Semizotu salatanızı servis tabağına alın ve üzerini küp küp doğranmış olan beyaz peynirle süsleyerek servis yapın.