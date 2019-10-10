Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

İçerdiği vitaminler sebebi ile oldukça faydalı olan soğan suyu özellikle A ve B vitaminleri bakımından zengindir. Bunun dışında magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi önemli mineralleri de bünyesinde barındıran soğan suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidan bakımından faydası sebebi ile iltihap, alerji ve kanser önleyici özelliklere sahip soğan suyunun faydaları nelerdir? Kan akışını hızlandıran soğan suyu hangi hastalıklara iyi gelir?

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI

Kanser hücreleriyle savaşır: İçerdiği vitaminler sebebi ile antikanser bileşiğine sahiptir. Bu sebepten ötürü barındırdığı polifenoller sayesinde vücudu korur. Yapılan araştırmalara göre birçok kanser türünü önlemeye yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.

Bağışıklığı arttırır: İçerdiği selenyum sebebi ile bağışıklık sistemini oldukça güçlendirir. Yararlı bakterileri vücutta tutar, zararlıları dışarı atar. Grip, nezle, öksürük, bronşit gibi hastalıkları iyileştirir.

Alerjiye iyi gelir: İltihaplanmaları ve alerjiyi önler. Aynı zamanda solunum yolları hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.

Kalp sağlığını korur: Soğan suyu kalp sağlığını korur. Aynı zamanda kan damarı sertleşmesi, kalp krizi ve felci gibi birçok önemli hastalığın önleyicisidir. Kalp damar hastalıklarının ortaya çıkma riskini düşürür.

Tırnak mantarı tedavisine birebir: İnsanlardaki mantar enfeksiyonlarına neden olan zararlı bakteri ve mayaları yok etmek için savaşır. Zararlı bölgeye bir miktar soğan suyu sürmek duruma iyi gelecektir.

Kulak enfeksiyonlarına iyi gelir: Yapılan bir araştırmaya göre, soğan suyu kulak iltihabı ve kulak ağrısı için faydalıdır.

Saçlara ve saç uzamasına birebir: İçerdiği sülfür sebebi ile saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Aynı zamanda saçlarını soğan suyu ile yıkayanlar; daha parlak ve sağlıklı saçlara sahip olur. Bu sayede saç kökleri güçlenir.

Cilt için oldukça faydalıdır: Cilt sağlığı için soğan suyu faydaları saymakla bitmez. Cildin daha parlak görünmesini sağlar, ciltteki sivilceleri yok eder.

Kemik sağlığını korur: Kemik sistemini korumak için de soğan suyu tercih edilir. Özellikle menopoza giren kadınlar için soğan suyu oldukça faydalıdır.

SOĞAN SUYU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kadınlarda meydana gelen çikolata kistlerinin oluşumuna yönelik tedavi edicidir.

Polikistik over sendromu tedavisinde faydalıdır.

Menopoz şikayetlerini azaltır.

Vajinal akıntılarda kullanılır.

Ciltteki iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

Dolaşım sistemini düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Stres giderici ve balgam söktürücü etkisi vardır.

Sinüzit hastalığının ilerlemesini durdurur.

Vücuttaki yağlanmayı azaltır.

SOĞAN SUYU ZAYIFLATIR MI?

Yüksek miktarda antioksidan içerdiğinden vücuttaki ödemin atılmasına katkısı büyük olan soğan suyu adeta her derde deva olarak görülüyor. Özellikle aç karnına içilen soğan suyu kilo vermeye yardımcı olur. Bununla birlikte yapılan sağlıklı diyetlerde işe yarayacaktır.