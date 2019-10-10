Soğanın faydaları nelerdir? İşte doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın faydaları!

Soğan özellikle kanser hastalığının bir numaralı savaşçısıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda soğanın kolesterol seviyesini düşürmesi nedeniyle kalp hastalıklarına çare olduğu görülmüştür. Gerçek bir antioksidan kaynağıdır ve tam 25 farklı antioksidan türünü içinde barındırır. Aynı zamanda bağırsakta bulunan probiyotik sayısını arttırdığından bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine fayda sağlar. Peki, soğanın faydaları nelerdir? İşte doğal tedavi yöntemi soğanın faydaları…

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Soğan özellikle sinir sistemini güçlendirmesiyle uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Metabolizmayı hızlandırdığından hazımsızlık problemlerini giderir. Zararlı bakterilerin gelişimini büyük oranda engellediği görülmektedir. Cilt ve saç sağlığını korur aynı zamanda vücuttaki yağları yakmaya destek olur. Bu nedenle zayıflamak isteyen kişilerin diyet listelerinde bulunmaktadır.

Kırmızı kan hücresi miktarını arttırır ve kansızlığa çözüm olur. Enfeksiyonlarla savaşma konusunda sarımsak kadar faydalıdır. Atardamarın sertleşmesini engelleyerek elastik kalmalarını sağlar ve eklem ağrılarını tedavi eder. Bakteri oluşumunu engellediğinden diş çürümesi ve diş eti sorununa iyi gelir.

Dolama türündeki rahatsızlıklar için haricen uygulanırsa iltihabı azaltabilir.

En önemlisi de vücudun direncini arttırır ve bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarında yakalanılan hastalıklara karşı koruyucu görevi görür.

Allium ailesinden olan bir sebze çeşidi olan soğan eski tarihlerden beri birçok hastalığı tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Genellikle sağlıklı olduğu bilinse de yararlarını bilerek tüketmekte fayda olacaktır. Kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt ve saç sağlığı için önemlidir. Aynı zamanda bağırsaklardaki iltihapları da temizler. Yanık ve yara tedavisinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Yüksek ateş ve gribin en önemli savaşçısıdır. Bu tarz hastalıklarla ciddi anlamda baş edebilir.

Soğan koklamanın burun kanamasını tedavi ettiği de halk arasında yoğun olarak bilinmektedir.

İçerdiği potasyum ve C vitamini ile kalp ve damar hastalıkları tedavisine ciddi oranda katkıda bulunur. Ayrıca kalp sağlığını tehdit eden ve hastalıklara neden olan serbest radikallerin bünyeden atılmasına destek olur böylece dolaylı olarak önceden de söylediğimiz gibi kalp sağlığını korur.

Özellikle yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen kemik hastalıklarına karşı gelebilecek bir şifa kaynağıdır. En önemli görevlerinden bir tanesi de kandaki insülin seviyesini dengelediğinden dolayı diyabet hastalarının da bir numaralı tercihi olmalıdır.

Zararlarına değinmek gerekirse soğan tüketmek bazen mide sorunlarına ve yemek borusunda yanmalara sebebiyet vermektedir. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi soğanı da yeteri kadar tüketmek fazlasından kaçınmak gerekir.