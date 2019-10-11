Enerji deposu balın faydaları ve zararları nelerdir? İşte balın faydaları

İçerisinde bulundurduğu protein ve doğal şekerle pek çok faydayı beraberinde getiren balın faydaları merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanlar tarafından tüketilmesi şiddetle önerilen bu besin, bin bir türlü rahatsızlığa iyi gelmesiyle de biliniyor. Arıların doğadan insanlara aktardığı oldukça değerli bir besin olan bal, fazla tüketildiği zaman oldukça zararlı olabiliyor. Peki, balın faydaları ve zararları nelerdir? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

BALIN FAYDALARI NELERDİR?

Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen balın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanların tavsiyesi bu değerli ve protein kaynağı olan ürünü her gün kararında düzenli olarak tüketilmesi yönünde. Peki, balın faydaları nelerdir? İşte yanıtı…

Öksürüğe birebir!

Özellikle sigara tüketen veya hastalıktan dolayı öksürüğü olan bireylerin öksürüğünü kesmede oldukça etkilidir. Bazı vatandaşlar ise ballı sütün oldukça iyi geldiği yönünde oldu.

Kabızlığa karşı oldukça etkili

Özellikle tuvaletini yapmakta zorlanan vatandaşlar için bal biçilmiş kaftan durumda. Uzmanların yorumu kabızlığa karşı balın çok etkili olduğu yönünde.

Uykusuzluk problemine birebir

Bal içerisinde bulundurduğu glikojen maddesi ile uykusuzluk problemine karşı oldukça etkilidir. Özellikle uyumadan önce bal tüketimi yapmanız iyi bir uyku çekmenize yarayacaktır.

Gözlere iyi gelir

Özellikle gözlerde ilerde yaşanabilecek olan problemlere karşı birebir etkilidir. Görme problemlerine oldukça iyi gelen bal nar suyu ile karıştırıp göze çekilirse keskin görmesini sağlar.

Karaciğer ve göğsü temizler

Baldaki ciholin karaciğerin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yağın giderilmesi için harekete geçirir.

Yara ve kesiklere iyi gelir

Bal tüketimi vücutta bulunan yara ve kesiklere de oldukça iyi gelir.

Damarları açma özelliği bulunmaktadır.

Öte yandan balın cilde iyi geldiği de bilinir.

BALIN ZARARLARI NELERDİR?

Bal aşırı tüketimde ve iyi seçilmediğinde vücutta ciddi şekilde zararlar oluşturabilir. Balın tamamının şeker olması ve bu şekerin büyük bir kısmının früktoz olmasından dolayı insülin direnci olan, aşırı kilolu ve diyabet rahatsızlığı olan kişiler tarafından tüketilmemelidir. Özellikle tüketilen balın kalitesi de oldukça önemlidir. Kalitesiz olan ürünler vücutta rahatsızlığa yol açabilir.

İnsan vücuduna alerji yapabilir.

Yaptığınız diyet programında herhangi bir şekerli ürün var ise onu çıkarıp yerine bal koyarak bal tüketimini de bu sayede gerçekleştirebilirsiniz…

BALIN İÇERİSİNDEKİ BESİN DEĞERLERİ

Sodyum: 6 mg

Protein: 15 mg

Karbonhidrat: 17 g

Kolesterol: 0 mg

Yağ: 0 g

Pantotenik Asit: 05 mg

Riboflavin: 06 mg

C vitamini: 1 mg

Çinko: 03 mg

Demir: 05 mg

Potasyum: 0 mg

Kalsiyum: 0 mg

Fosfor 0 mg

Su: 6 g

Fruktoz: 1 g

Maltoz: 5 g

Glikoz: 5 g