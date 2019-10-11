Chia tohumunun faydaları nelerdir? İşte kilo verdiren Chia tohumu faydaları!

Son yılların en popüler sağlıklı besinlerinden biri olan chia tohumu; sindirimi kolay ve diyet listelerine hemen eklenebilecek bir bitkidir. Antioksidanlar bakımından zengin olması tercih edilme sebeplerinden biridir. Aynı zamanda Omega 3 kaynağı sayesinde beyin ve kalp sağlığına etkisi büyüktür. Adeta koruyucu nitelik taşıyan ve özellikle kişileri kalp krizine karşı koruyan iyi kolesterolü yükseltmeye de yardımcı olan chia tohumunun faydaları saymakla bitmez. Peki; chia tohumu faydaları nelerdir? Chia tohumu kilo verdirir mi?

Salvia Hispanica bitkisinden elde edilen minik siyah tohumlar olarak bilinen chia tohumunun faydaları saymakla bitmez. İşte çok merak edilen Chia Tohumu Faydaları..

CHİA TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?

Kalp sağlığına birebir: Chia tohumu Omega 3 içerdiğinden dolayı kalp sağlığını korumakta çok güçlüdür. Tek başına günlük omega gereksinimini karşılayacak güce sahiptir ve kolesterol düşürücüdür. Tansiyon hastaları için tansiyon dengeleyici özelliğe sahiptir.

Zayıflamaya, kilo verdirmeye yardımcı olur: Chia tohumunun zayıflatıcı etkisi herkes tarafından biliniyor. Meşhur diyet listelerinde en çok tercih edilen besinlerden bir tanesi olarak geçen chia tohumu birçok vitamini bünyesinde barındırdığından oldukça önemlidir. Özellikle; protein, fosfor, bakır ve çinko bakımından çok kuvvetlidir.

Kan şekerini dengeler: Chia tohumu kan şekerini dengeler. Gerekli şekilde bünyeye uygun tüketildiğinde çok faydalı olacaktır. Özellikle yemek yedikten sonra kan şekerinin yükselmemesi için chia tohumu adeta bir mucizedir.

Yaşlanmayı durdurur: E vitamini ve Koenzim Q10 adlı bileşikten zengin olan bir tohumdur chia. Yaşlanma önleyici bu iki vitamin sayesinde kalp gerekli şekilde beslenir ayrıca hücreye hasar veren serbest radikaller de bu sayede temizlenmiş olacaktır.

İyi çiğnenmesi gerekir: Chia tohumu kuru olarak tüketilmemelidir. Kuru ve tek başına tüketilirse zararlı olma ihtimali vardır. Aynı zamanda yanlış bir yutkunma ile soluk borusuna kaçabilir ve bu yüzden tehlikeli olabilir.

Sindirim sağlığına etkilidir: Yüksek lif içermesinden dolayı bağırsakların düzenlenmesi ve sağlıklı bir vücut için gereklidir. Kişilerin kendilerini daha enerjik hissetmelerine neden olur.

Kemikler için güçlüdür: Chia tohumu kemik sağlığına faydalıdır. Kemik ve kasların sağlıklı gelişimi için gerekli olan vitaminler chia tohumunda mevcuttur.