Ejder meyvesi nedir, faydaları nelerdir? İşte ejder (dragon) meyvesinin faydaları

Dış kısmı sert yapılı olan ejder meyvesi tüketim şekliyle ananasa çok benzemektedir. Ülkemizde az miktarda üretilmesine rağmen oldukça ilgi gören bu meyve dikkatleri özellikle görüntüsüyle üzerine çekiyor. Eski çağlarda yaşayan Kızılderililer tarafından enerji kaynağı olarak görülen bu meyvenin kalorisi de oldukça düşüktür ve içerisinde çokça vitamin barındırır. Peki, ejder meyvesinin faydaları nelerdir? İşte son zamanların popüler meyvesi olan ejder meyvesinin faydaları!

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI

Soğuk tüketilmesi tavsiye edilen ejder meyvesi vücudun C vitamini ihtiyacının yüzde 85'ini karşılamaktadır. Bağışıklık sistemini desteklemesi ve güçlendirmesi ile vücudu hastalıklara karşı yüksek oranda korur ve direnç arttırır.

Cilde faydalıdır!

İçi bol sulu olan bu meyve vücudun sıvı oranını arttırdığından cildin de daha nemli olmasını sağlamaktadır.

Yüksek lif kaynağı!

Diyet yapan kişilere uzmanlar tarafından önerilen bu besin uzun süre tokluk hissi sağlar ve vücuda enerji verdiğinden zayıflamak isteyen kişiler tarafından bolca tüketilir.

Diyabet hastaları tüketebilir mi?

Diyabet yani şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir besin olarak bilinmektedir çünkü ejder meyvesinin içerisinde oldukça az oranda şeker bulunur. Asidik özelliğinden dolayı ise kandaki basıncı dengelemeyi sağlar.

Kalp sağlığına faydalı!

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisiyle ejder meyvesi, damarların tıkanmasını engeller ve kalbi yüksek oranda korur.

Kalsiyum ihtiyacı!

Ejder meyvesinin en önemli özelliği ise kalsiyum ihtiyacını yüksek oranda karşılıyor olmasıdır. Bir adet ejder meyvesi günlük ihtiyaç duyulan kalsiyum oranının yüzde 70'ini karşılamaktadır.

Göz sağlığı için faydalı!

Göz içindeki sıvı oranını dengeleyen ejder meyvesi gözün içerisindeki sıvı oranını dengelediği için katarak oluşumuna engel olmaktadır.

Beyin hastalıklarından koruyor!

İleri yaşlarda görülen Alzheimer (unutkanlık) hastalığına engel olmakta ve diğer beyin hastalıklarından korunmayı sağlamaktadır.

Antioksidan kaynağı!

Antioksidan içeriğinden kaynaklı olarak bağırsaklardaki besin atıklarının birikmesinin önüne geçer ve kabızlık sorununa çare olur.

Kanser hastalığına karşı!

Ejder meyvesi hakkında yapılan araştırmaların sonucunda bu meyvenin özellikle kolon kanserine karşı koruyucu olduğu ve antikanser özelliğe sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden dolayı kanser hastalarının doktorlarına danıştıktan sonra tüketmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu tip önemli rahatsızlıklara sahip olan kişiler mutlaka doktor kontrolünde olmalı ve yedikleri her şeyi danışmalılardır. Pitaya adıyla da anılan meyve sindirim sürecine de önemli oranda yardımcı olmaktadır.