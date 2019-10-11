Hindistan cevizi içindeki belki de en faydalı bileşen, sağlık gıda savunucularının daha yüksek enerji seviyelerine ve daha güçlü bir metabolizmaya katkıda bulunduğunu söylediği yağdır. Aslında Hindistan cevizi yağının faydaları sağlık ve beslenme çevrelerinde sıcak bir konu haline gelmiştir, çünkü giderek daha fazla insan sağlıklı yaşam alışkanlıklarını iyileştirmek için hindistancevizi yağına yönelmektedir. Yağ yakma özelliğiyle zayıflamayı teşvik eder ve hastalıklara karşı koruyucudur. Peki Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağının 10 faydası!

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Bilim adamları ve gıda uzmanları tabiatın en tatlı tropik meyvelerinden biri olan Hindistan cevizinin nereden geldiği ve ne zaman geldiği konusunda tam olarak emin değiller, ancak en iyi tahminleri, hindistan cevizinin Güney Pasifik'te ortaya çıkmış ve muhtemelen Yeni Gine'de bulunan çeşitli tarih öncesi bitkilerden oluşmasıdır. Haberimizin devamında Hindistan cevizi yağının faydalarını maddeler halinde sıraladık.

İŞTE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI'NIN 10 FAYDASI

Hindistan cevizi yağının hem beden sağlığımıza hem de dış görünümümüze bazı yararlar sağladığına dair gittikçe artan kanıtlar bulunmaktadır. Hindistan cevizi yağı, saçınızın sağlıklı büyümesine yardımcı olurken saç tellerine de parlaklık verir. Mucizevi Hindistan cevizi yağı zayıflamada en önemli faktörlerden biridir.

1. İyi kolesterolün artırılması

Hindistan cevizi yağı, iyi kolesterol seviyesini mütevazı bir şekilde arttırmaktadır. Yaşam boyu iyileştirici diyet listelerinde yer alıyor.

2. Kan şekeri ve diyabet için iyi

Hindistan cevizi yağı vücuttaki obezite seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir ve aynı zamanda insülin direnciyle de savaşır

3. Alzheimer hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olur

Hindistan cevizi yağındaki MCFA bileşeni - özellikle karaciğer tarafından keton oluşumu - Alzheimer hastalarında beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

4. Kalp hastalığını ve yüksek tansiyonu durdurmaya yardımcı olur

Hindistan cevizi yağı doymuş yağlarca zengın olduğu ıcın, HDL (veya "iyi") kolesterolün kalp hastalıklarından korunmasına ve yüksek trigliseritlerin azaltılmasına yardımcı olur. Ek olarak, hindistancevizi yağı da göze çarpan ve kalpte sağlıklı bir başarı sağlar - kötü kolesterolün iyi kolesterol haline gelmesine yardımcı olur.

5. Karaciğer sağlığında yardımları

Hindistan cevizi yağı ayrıca karaciğere zarar gelmesini önler ve idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmeye yardımcı olur.

6. Enerjiyi artırır

Rafine edilmemiş hindistancevizi yağı da, özellikle MCFA'ları doğrudan karaciğere ıleterek enerjiye dönüştürülmesini sağlarken enerji ve dayanıklılığı arttırır.

7. Sindirime yardımcı olur

Hindistancevizi yağının bir diğer faydası - vücudun vitaminler ve magnezyum gibi yağda çözünen bileşenleri almasına yardımcı olarak gıdaların sindirimine yardımcı olur. Aynı zamanda, kötü sindirim ve mide iltihabına yol açan toksik bakterileri ortadan kaldırır. Bu da mide ülserlerinin önlenmesine yardımcı olur.

8. Kilo kaybına yardımcı olur

Özellikle rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı dozlarında, bir yağ yakıcısı ve bir kalori yakıcısı olarak işlev gördüğünden kilo kaybına yardımcı olabilir. Aynı zamanda iştah bastırıcı olarak da işlev görür. Bir çalışma, hindistancevizi yağı içindeki kaprik asidin tiroid performansını artırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

9. Yaşlanma karşıtı bileşen görevi görür

Antioksidanlar açısından zengin olan hindistancevizi yağının, genellikle karaciğer üzerindeki aşırı gerilimi azaltarak yaşlanma sürecini yavaşlattığı bilinmektedir.

10. Yara ve yanıklar için bir merhem olarak çalışır

Hindistan cevizi, özellikle yaraların, yanıkların ve dermatitin tedavisinde cilde iyi gelir. Rafine edilmemiş hindistancevizi yağında bulunan iki primer yağ asitleri (kaprilik ve laurik) ve cildin altındaki iltihabı azaltmak ve daha iyi iyileşmeyi teşvik eden antioksidan bileşeni sayesinde cilt için güneş kremi ve cilt nemlendiricisi olarak görev yapar. Kendi imkânlarımızla evde uygulanabilecek yöntemlerle yanıkları giderebiliriz.