Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Mucizevi besin Keçiboynuzu faydaları şaşırtıyor!

Vücuda etkileriyle tam bir şifa deposu olan keçiboynuzu faydaları merak ediliyor. Her mevsim güvenle tüketilebilen keçiboynuzu hem toz hem de pekmez olarak kullanabilirsiniz. Akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır. On binlerce vatandaş özellikle kış aylarında bu besini mutfak raflarından eksiltmiyor. Keçiboynuzu vücuda bolca protein, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineraller sağladığı gibi A, B, D ve E vitaminlerinin girmesine etki ediyor. Peki keçiboynuzu faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu olan keçiboynuzu faydaları madde madde haberimizde yer alıyor.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI NELERDİR?

Kemik gelişimini destekler

Keçiboynuzu kemik gelişiminde bir numaralı besindir. Kemik oluşumu, bebeğin anne karnından başlayarak, uzun bir süre devam eder. Süreç, 20'li yaşlarda tamamlanır fakat kemik kitlesi en yüksek seviyelere 30-35 yaşlarında ulaşır. Yaş ilerledikçe sağlıklı beslenme düzeni oturtulmalıdır. Günde bir kaşık keçiboynuzu tüketerek kemiklerinizin gelişiminde katkıda bulunabilirsiniz.

Adet kramplarını hafifletir

Adet krampları ağırlık hissi veren, sürekli bir ağrı (kasıklarda ya da iç bacaklarda da hissedilebilir). Keçiboynuzu faydaları içerisinde adet kramplarını hafifletme özelliği vardır.

Antioksidan içerir

Antioksidanlar, canlıların hayatta kalabilmesi ve vücut fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için elzem maddelerdir. Keçiboynuzunun içerisinde de yüksek oranda antioksidan vardır.

Cildi güzelleştirir

Kadınların yüzyıllardır ciltlerine önem verdiğini biliriz. İçerdiği yağ asitleri, cildi içten dışa besleyip nemlendirerek; cilt, saç ve tırnak sağlığı için gerekli olan A ve E vitaminlerinin emilme yeteneğini arttırır.

Kemikleri dinç tutar

Özellikle çocukların ve yaşlıların günde 1 kaşık tüketmesi gereken keçiboynuzu kemikleri dinç tutar. Kış mevsiminde bedeni güçlendirmek ve mikroplara karşı direnci arttırmak için tüketilmesi gereken bir besindir.

Akciğerleri temizler

Sigaranın zararlarını azaltır, akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

Dişleri beyazlatma özelliğine sahiptir

Bembeyaz bir gülüşe sahip olmanıza doğal yoldan yardımcı olur; diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanıma halinde dişleri beyazlatır.

Aneminin tedavisinde etkilidir

Keçiboynuzu içeriğindeki E vitamini ile özellikle keçiboynuzu pekmezi anemiye iyi gelir. Keçiboynuzunun özellikle kansızlık şikâyeti olan bebeklerde çok faydalıdır, bebeklere aç karnına verilebilir.

Keçiboynuzu, diyabetle savaşır

Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltmaktadır ve bu bakımdan da şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görmektedir.

Tatlı krizlerini önler

Çikolata tüketimi için iyi bir alternatiftir; kakaoya oranla 2 kat kalsiyum içerir.

Kilo vermede etkilidir

Keçiboynuzu içeriğindeki lif sayesinde tok tutar ve uzun süre açlık hissi yaratmaz.

KEÇİBOYNUZUNU NASIL TÜKETEBİLİRİZ?

Keçiboynuzu, pekmez, toz, kür, nektar gibi birçok seçenekle tüketilebilir.

Aldığınız keçiboynuzu çok sertse, taze değilse ılık ve temiz suda bir süre bekleterek tüketebilirsiniz.

Keçiboynuzunun devamlı olarak doğal şekliyle tüketimi çok fazla önerilmemektedir. Çok daha kolay ve rahat kullanabilmeniz açısından pekmez biçiminde düzenli biçimde tüketebilirsiniz.