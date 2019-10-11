Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane nelere iyi gelir?

Sağlık açısından oldukça yararlı olan kestane kış aylarının vazgeçilmez yiyeceğidir. Önceden evlerimizde sobaların üzerinde kızarttığımız kestaneler şimdilerde pazar tezgahlarında yer alıyor. Kalorisinin düşük olması sebebiyle zayıflamak isteyenler güvenle tüketebilir. Hazmı kolaylaştırmaya, kabızlığı geçirmeye yarayan kestanenin faydalarıyla şaşırtıyor. İçerisinde lif, düşük oranda yağ, çeşitli minareller, B1, B2 ve C vitaminleri yer almaktadır. Peki kestanenin faydaları nelerdir?

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Vücuda inanılmaz etkileri olan kestanenin faydaları şaşırtıyor. Mineral açısından zengin olan kestane güçlü bir demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve çinko kaynağıdır. Ayrıca barındırdığı antioksidanlar vücudun arınmasına yardımcı olur. Lif alımı tokluk hissiyatı vermesinden dolayı da kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Haberimizin devamında kestanenin faydalarını sıraladık.

Karaciğere ve mideye çok iyi gelir.

Kestane C, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Enerji verir.

Halsizliğe ve yorgunluğa iyi gelir.

Vücuttaki pek çok hücrenin yenilenmesinde kestane önemli bir yer tutar.

Dozunda tüketilmek şartıyla, basur ve varislerin tedavisinde de büyük fayda sağlar.

İnsana sakinlik verir.

Kan dolaşımını düzenler ve hızlandırır.

Kalp ve kas sisteminin uyarılmasını ve organizmanın su dengesini sağlar.

Cinsel gücü arttırıcı etkiye sahiptir.

Kestane, kasları kuvvetlendiren bir yiyecektir.

Hemoroit şikâyetlerinin azalmasında etkilidir.

Özellikle çocuklar için, iştah açmada birebirdir.

KESTANENİN BESİN DEĞERİ

Kestanenin besin değeri haberimizde yer alıyor. C ve B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, fosfor açısından iyi bir kaynaktır. Tüketileceği zaman, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmek ile eşdeğer olduğu unutulmamalıdır.

Porsiyon Miktarı: 100 g

Kalori (kcal) 131

Toplam yağ 1,4 g

Doymuş Yağ 0,3 g

Çoklu Doymamış Yağ 0,5 g

Tekli Doymamış Yağ 0,5 g

Kolesterol 0 mg

Sodyum 27 mg

Potasyum 715 mg

Karbonhidrat 28 g

Protein 2 g