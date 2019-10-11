Yer fıstığının faydaları nelerdir? İşte fıstığın faydaları…

Yer fıstığının faydaları nelerdir? Hemen herkes tarafından çerez olarak tüketilen bu ürünün faydaları pek çok kişi tarafından bilinmiyor. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunduran bu yiyecek türü Güney Amerika kökenlidir. Ülkemizde de üretimi yapılan bu ürün aynı zamanda hamilelik sırasında önemli olan en zengin diyet biotin kaynaklarından biridir. Yağ oranı yüzde 44 ile 56 arasında bulunan bu ürünün faydalarını sizler için hazırladık. İşte yer fıstığının faydaları…

YER FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR? FISTIĞIN FAYDALARI…

Tüketimi oldukça keyifli olan yer fıstığının faydaları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde araştırılan bu konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık.

İşte yer fıstığının faydaları:

Mide ve kolon kanseri gibi kanser türlerine karşı etkili olduğu konusunda uzmanların tavsiyeleri bulunmaktadır.

Diyetisyenler tarafından diyet sırasında çok az miktarda yenmesi tavsiye edilen bu ürünün kalori miktarı her ne kadar yüksek olsa da aldığınız bu kaloriyi yakmanız daha kolay olduğundan tok tutucu etkisi için tercih edilir.

İçerisinde bulunduğu magnezyum ile kalp hastalıklarına karşı etkilidir.

Hamilelik sırasında önemli olan en zengin diyet biotin kaynaklarından bir tanesidir.

Öte yandan içerisinde bulundurduğu Folat hamilelik sırasında önemli fonksiyonlara sahiptir.

Vücut için oldukça gerekli olan potasyum, magnezyum, demir, selenyum, çinko, bakır gibi vitaminleri içerisinde bulundurur.

Vücudun sağlıklı ve normal büyümesi için etkilidir.

Fazla tüketiminden kaçınılması uzmanların tarafından önerilen bu besin kararında tüketildiği takdir de etkilerini gösterecektir.

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulundurur.

Tiyamin ve riboflavin gibi vitaminler yine içerisinde bol miktarda bulunmaktadır.

Kan şekerini düzenleme etkisine sahiptir.

Kolestrole karşı birebirdir.

Safra kesesine de faydalı bir besin olan safrada taş oluşmasını engeller

Vitamin ve mineral deposudur.

İnme riskini azalttığı belirtilmiştir.

Döllenmeye yardımcı olmasının yanı sıra hamilelikte düşük riskini azaltır.

Cilt sağlığı için oldukça faydalıdır.

Sedef ve egzamaya karşı etkili bir silahtır.

Saç sağlığına iyi geldiği de bilinen bir gerçektir.

Cilt kızarıklığı gibi deri hastalıklarına karşı etkilidir.

Oksitlerin bünyeden atılmasını sağlar.

YER FISTIĞI HANGİ İKLİMLERDE OLUR?

Sıcak iklimi seven bir yapısı olan yer fıstığı, Güney Amerika kökenlidir. Ülkemizde de yetiştiriciliği bolca yapılan bu ürün Akdeniz, Marmara, Ege ve Güney Doğu Anadolu'da görülür. Yetiştirildiği şehirlerin başında da Mersin, Antalya, Adana, Osmaniye Kahramanmaraş, Antakya, Aydın, Muğla gelmektedir.

YER FISTIĞI BESİN DEĞERLERİ

Besin Değeri 100 gramda % Günlük Değer *

Kalori 567 kcal % 28.4

Karbonhidrat 16.1 g % 5.4

Lif 8.5 g % 34.0

Protein 25.8 g % 51.6

Yağ 44.2 g % 68.1

Kolesterol 0.0 mg % 0.0

A Vitamini 0.0 IU % 0.0

C Vitamini 0.0 mg % 0.0

Potasyum 705.0 mg % 20.1

Kalsiyum 92.0 mg % 9.2

Demir 4.6 mg % 25.4