Çayın faydaları nelerdir? Günde kaç bardak çay içilmelidir?

Günümüzde en çok içilen içeceklerin başında gelen çayın faydalarını duyanlar hayrete düşüyor. Özellikle kahvaltılarda ve akşam yemeklerinden sonra tercih edilen çay hem zinde tutuyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor. Sakinleştirici özelliğiyle strese iyi geliyor. Gün içinde içilen çay oranına dikkat edilmelidir. Günde 3 veya 4 bardak üzerinde içilen çay kabızlığa sebep olabiliyor. Peki çayın faydaları nelerdir?

ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Ülkemizde Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere çayın tüketimi oldukça fazladır. Sabah, öğle ve akşam gün aşırı tüketilen çayın faydaları ise merak ediliyor. Haberimizin devamında çayın faydalarını maddeler halinde sıraladık.

Çayın içerisinde A, D ve B12 vitaminler yer alıyor

Çay vitamin ve mineraller açısından zengindir. Çayın içerisinde bulunan A,D ve B12 vitaminler zinde tutar. Yeni hücrelerin sentezlenmesini sağlar ve metabolizmanın hızlanmasında etkilidir.

Kalp dostudur

Çay kalp dostudur. Damarları temizleyerek ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığına önemli katkılar sağlıyor.

Kansere karşı koruyucu özelliği vardır

Kanser oluşumunda, değiştirilemeyen genetik faktörlerin yanı sıra, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, alkol ve tütün kullanımı gibi değiştirilebilir faktörler de çok önemli rol oynuyor. Çay içmenin kansere karşı koruyucu özelliği vardır.

Diyabet riskini en aza indirir

Çay diyabet riskini en aza indirir. Daha aktif olmak, glikoz seviyelerinin ve diğer risk faktörlerinin kontrol edilmesine yardımcı olabiliyor. Çayın fazlası ise diyabette tam tersi etki yaratabiliyor.

Ağız sağlığına iyi gelir

Diş aşınmaları günümüzde en sık karşılaşılan problemlerden biri haline gelmiştir. Çay ağız sağlığına iyi gelir.

Sağlıklı kemiklerin oluşumuna destek sağlar

Yaş ilerledikçe, kemik erimesi ve kemik yoğunluğunun azalması ciddi bir sağlık problemi olarak ortaya çıkar. Çay sağlıklı kemiklerin oluşumunu destekler.

Antioksidanlar açısından zengindir

Çay antioksidan açısından zengin bir içecektir. Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan çayın içinde bulunur. Vücut sürekli olarak serbest radikallerin erozyonuna uğrayan dokuları yenileyebilmek için antioksidanlara ihtiyaç duyar.

Stresi önler

Çay içenler, içmeyenlere göre daha az kan pıhtılaşmasına bağlı gelişen kalp krizi geçirme riski taşıyor. Çay kafein içeriğiyle stresi en aza indirir. Bu da aminoasidin sindirildikten 30-40 dakika sonra rahatlama hissi uyandırdığı gözlemlenmiştir.

Düzenli sindirim sistemini sağlar

Çay içmek düzenli sindirim sistemini sağlayarak, metabolizmayı hızlandırır. Sağlıklı bir yaşam için düzenli bir sindirim sistemi gerekir. Çok net kanıtlar olmasa da düzenli egzersiz, bazı özel karın egzersizleri ve sadece yürümek bile bağırsaklarda hareketlere katkı ve kan akışında fazlalaşma sağlayabilir.

Enerji verir

Vücut sağlığı bakımından oldukça faydalı olan çay enerji vererek dinç tutar.

Hazımsızlığa iyi gelir

Mide problemlerine karşı en etkili yöntemlerden biri de çay içmektir. Çay mideye iyi gelerek hazımsızlığı önler.

Ruh sağlığını destekler

Çay içmek ruh sağlığına iyi geliyor. Gün içince bireyin ruhsal sorun yaşaması bedeninin de yorgun kalmasına sebep olur. Bu da yaşam kalitesini düşürür. Uzmanlar çayın mutluluk ve uyku hormonlarını eşit olarak dağıttığını söylüyor.

Astıma iyi gelir

Astım, solunum güçlüğüne neden olan bir solunum sistemi hastalığıdır. Çay astıma iyi gelerek, sağlık açısından yararları oldukça fazladır.

Şişmiş ve enfeksiyon gözleri rahatlatır

Gün içinde yorgun düşen gözler morarır ve halsizlik baş gösterir. Gözlerde yaşanan kaşınma, şişme, enfeksiyon gibi durumlarda en çok uygulanan yöntemlerden biri de çay veya çeşitli bitkiler ile pansuman yapmaktır

GÜNDE KAÇ BARDAK ÇAY İÇİLMELİDİR?

Çay günün herhangi bir saatinde içilebilecek, tatmin edici bir içecektir. Çay Türklerin özellikle sabah kahvaltılarında vazgeçilmezdir. Çay içerken aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Günde 3 veya 4 bardak idealdir.