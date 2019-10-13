E-sigarayla ilgili rapor Erdoğan’a sunulacak

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında önceki gün Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı Güner ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Karalezli ve TÜSEB uzmanları katıldı.

HEDEF GENÇLER VE HİÇ SİGARA İÇMEYENLER

Toplantıda, dünyanın çeşitli ülkelerindeki elektronik sigara kullanımı ve ortaya çıkarttığı sorunlar incelendi. Uzmanlar, e-sigara firmalarının özellikle gençleri ve hiç sigara içmemişleri hedef kitlesi olarak belirlediğini söyledi.

FİRMALAR TÜRKİYE PAZARINA GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, sıvı veya tütün içerikli elektronik sigaraların tüm dünyada çağın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olarak görüldüğünü söyledi. Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretleri sayesinde Türkiye'nin elektronik sigara konusunda dünyada ilk harekete geçen ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Topaloğlu, elektronik sigaraların yaygınlaşmaya başladığı 2013'ten bu yana Türkiye'de elektronik sigaranın üretimi, ithalatı ve satışı yasak olduğunu, ancak buna rağmen sigara endüstrisinin Türkiye pazarına girme çabalarının devam ettiğini ifade etti.