Papatya çayının faydaları nelerdir? İşte şifalı bitki papatya çayının faydaları..

Antienflamatuar özelliği sayesinde cildi sıkılaştırıcı etkiye sahip olan papatyanın saymakla bitmez faydaları vardır. Özellikle üst solunum yolları hastalıklarına iyi gelen ve sindirim sistemi için uyarıcı olan papatya çayı aynı zamanda adet kramplarına da birebir. Yapılan araştırmalar papatya çayının faydalarının etkisinin kısa sürede ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Peki papatya çayının faydaları nelerdir? İşte mucize bitki papatya çayının faydaları..

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Adet ağrılarını azaltır

Papatya çayının en bilindik faydalarından biri adet ağrılarını azaltmasıdır. Adet kramplarına iyi gelir, kişide oluşan ağrıyı hafifletir ve kişi bu şekilde rahatlamış olur.

Uyku düzensizliklerini giderir

Daha iyi uyumaya yardımcı olan papatya çayı, kişilerde oluşan uyku bozukluklarını engeller. Uykuya dalmakta zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve kişilerin daha iyi uyumasına yardımcı olur.

Kemik erimesini yavaşlatabilir ya da önleyebilir

Osteoporoz yani kemik erimesini yavaşlatabilir. Kadınlarda menopoz sonrası dönemde daha sık görülen kemik erimesi; kemiklerde kırılma ve şekil bozukluğu riski yaratır. Papatya çayının faydalarından bir tanesi de bunu sağlamaktır.

Kanseri önleyicidir

Yapılan araştırmalardan bir tanesinde bulunan antioksidan apigenin sayesinde, meme kanseri, sindirim sistemi, cilt ve prostat gibi çeşitli kanser risklerini ortadan kaldırır. Yapılan başka bir çalışmada da papatya çayı içmenin tiroid kanserini önlemeye yardımcı olduğu belirtilmiştir.

İltihabı azaltır

Enfeksiyon önleyici özelliği bulunduğundan iltihapları önleyici etkisi bulunur. Özellikle mide ve bağırsak kramplarının tedavisinde etkisi büyüktür. Papatya çayı düzenli olarak tüketilirse; bulantı, kas spazmları, mide rahatsızlıkları gibi sorunları azaltmaya yardımcı olur.

Diyabeti önler

Şeker hastalığı olan kişiler için papatya çayı yardımcı bir bitkidir. Kan şekeri seviyesini düşürür ve kandaki insülin miktarını düzenler. Bu bakımdan diyabeti önleyici etkisi vardır.

Cilt sağlığı için birebir

Cilt sorunlarını tedavi etmek ya da önlemek için papatya çayı oldukça faydalıdır. Özellikle kaşıntılı ve döküntülü cilt hastalıklarını tedavi etmede yardımcıdır. Aynı zamanda egzama ve rosa gibi cilt tahrişlerini giderir ve antioksidan etkiye sahiptir. Cildin daha parlak görünmesini sağlar, kırışıklıkları en aza indirger.

Stresi azaltır

Papatya çayının bilinen en büyük faydalarından bir tanesi kişiyi stres ve kaygıdan kurtarır. Kişileri yatıştırır ve migren ağrılarına iyi gelir.

Saç bakımı ve ağız sağlığı için uygundur

Kafa derisindeki tahrişi hafifletmeye, saç tellerini güçlendirmeye birebirdir. Aynı zamanda kepeklenmeyi giderir ve genel olarak saça yumuşaklık verir. Papatya çayının diğer bir faydası da antiseptik özellik taşımasıdır. Ağız kokusunu engeller, diş çürümelerine engel olur. Diş ve diş etlerini korur. Diş ağrılarına da iyi gelebilir.