Bamyanın faydaları neler? Bamya yemeği nasıl yapılır, bamyanın yararları

Lif, demir, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri içerisinde bolca bulunduran bamyayı gün de 100 gram tüketmek vücudun ihtiyacı olan folik asit miktarının da yüzde yirmisini karşılamasına yardımcı olur. Genellikle ılık iklimlerde yer alan bu besini sevenler azınlık kesimde olsa da vücuda sağladığı faydalar nedeniyle tüketilmesi uzmanlar tarafından şiddetle önerilir. Peki, bamyanın faydaları nelerdir? Bamya yemeği nasıl yapılır? Sabah.com.tr olarak sizler için bu soruların yanıtlarını hazırladık…
Bamya, tüketilmesi vatandaşlar tarafından çok tercih edilmeyen bir besin olsa da vücut için oldukça faydalı vitamin ve mineralleri içerisinde bulundurur. İşte bamyanın faydaları…
Bamyanın içerisinde bulundurduğu vitamin ve mineraller:
Bamya hangi bölgelerde yetişir?
Genellikle ılık iklimleri tercih eden Bamya, ülkemizde de Ege ve Marmara bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan kültürel bir sebzedir. Dünyada ise sıklıkla Japonya ve Hindistan'da yapımı gerçekleştirilir.
Diyabet tedavisinde sıklıkla kullanılır?
İçerisinde bulundurduğu yüksek miktarda lif nedeniyle vücuttaki sindirimi arttırması ve tokluk hissi yaratması nedeniyle özellikle diyabet tedavisinde kullanılır. Lifli besinler diyabet hastalarına sıklıkla önerilirken, bunların arasındaki en iyi seçeneklerden bir tanesi de bamyadır.
Öksürük ve boğaz ağrısına karşı birebirdir
İçerisinde bulundurduğu antibakteriyel ve antiseptik özellikleri nedeniyle öksürük ve boğaz ağrısına karşı oldukça etkili bir besindir.
Cildi gençleştirir
Bol miktarda C vitaminini bünyesinde bulundurduğundan dolayı cildin gençleşmesine ve sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlar.
Bamyanın besin değerleri nelerdir?
100 g bamyada aşağıdaki besin değerleri bulunur:
Bamya pek çok kişinin damak tadına uymamasından dolayı, çok fazla tercih edilemeyen bir yemek türüdür ve pek çok kişi bu sağlıklı besinin yemeğinin nasıl yapılacağını bilmemektedir. Sizlere lezzetli bamya yemeği tarifi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını hazırladık. İşte sofralarına lezzet katacak olan bamya yemeği tarifi…
BAMYA MALZEMELERİ:
BAMYA YAPILIŞI:
Bamyayı yıkayıp kurulayın. Daha sonra başlarını koni şeklinde keserek temizleyin. Bir kaba alıp üzerine yarım limonun suyunu gezdirin. Biraz tuz serpin ve kabını sallayarak karıştırın. Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine eti ilave edip, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra yarım su bardağı sıcak su ilave edin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip 5 dakika daha pişirin ve kalan suyu tencereye ilave edin. Etler iyice yumuşayınca bamya ve kalan limon suyunu katın. Tuzunu ayarlayın. Bamya yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.