Keşfettiği pireye kızlarının adını verdi

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 pire türü tespit eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 pire türüne kızlarının adını verdi. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Keskin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pire türleri üzerine yaptığı bilimsel araştırmada 2 farklı cinse ait 4 yeni tür ve 1 yeni alt tür keşfetti. Keskin, "Palaeopsylla cinsine ait yeni türlerden ilkine büyük kızıma atfen 'Palaeopsylla aysenurae' ismini, Ctenophthalmus cinsine ait yeni türlerden ilki de küçük kızımın ismine atfen 'Ctenophthalmus beyzanurae' adını aldı" dedi.