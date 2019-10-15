Narın faydaları nelerdir? İşte şifa kaynağı olan narın faydaları!

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi narın faydaları saymakla bitmiyor. Tane tane yenen kırmızı rengiyle dikkat çeken nar tam bir şifa deposudur. Narın meyveleri kadar çekirdeğinin de sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi mevcuttur. Nar bağışıklığı düzene soktuğu gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Grip ve öksürük gibi enfeksiyonel hastalıklarda nar çiçeğinin nefes açıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Peki narın faydaları nelerdir?

NARIN FAYDALARI NELERDİR?

Enerji deposu narın vücuda inanılmaz faydaları var. Hem sağlıklı hem hastalıklara karşı koruyucu görevi gören narın faydalarını madde madde haberimizde sıraladık.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir

Sindirimi kolaylaştıran nar, mide ağrısı için bir diğer çözümdür. Nar, hazımsızlık ve sindirim yavaşlığı sebebiyle oluşan mide ağrılarınıza iyi gelir.

Kalp dostudur

Nar kalp dostu olması özelliğiyle çok fazla tercih ediliyor. Kalp dostu beslenmede gıdaların ölçüsü de oldukça önemli. Günde 1 kez yenen nar kalbe iyi geliyor.

Kanser önleyicidir

Antioksidan yönünden zengin olan nar, kanser önleyicidir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde nar suyu hafızayı güçlendirir.

Dişlere iyi gelir

Nar diş sağlığına iyi gelir. İlk olarak ağzınızın PH dengesini ayarlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup, yeni çürükler olmasını engeller.

Diyabeti kontrol altında tutar

Diyabet hastaları genellikle meyve yemenin kendilerine yasak olduğunu düşünür. Nar diyabeti kontrol altında tutar. Nar içerdiği posa sayesinde sağlığa olumlu etkileri bulunan bir besindir.

Sindirim sistemini düzenler

Nar sindirim sistemini düzenleyerek metabolizmaya iyi geliyor. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir ve toksik maddelerin geri emilimini engelliyor.

Basur tedavisinde etkili rol oynar

Nar, basur problemi olanların vazgeçilmez besin kaynağıdır. Posalı gıda alımına başlanan ilk günlerde bağırsaklar bu düzene alışık olmadığı için, gaz ve karın ağrısı şikayeti yaşanabilmektedir. Bu nedenle lifli gıda tüketimi yavaş yavaş artırılmaktadır. Narın içerisindeki posa değeri de yüksektir. Hem zayıf kalmanızı sağlar hem de basur tedavisinde etkili rol oynar.

Eklem ve kas ağrılarını dindirir

Eklemler, hareketi kolaylaştırmak amacıyla kemikleri birleştiren, onları destekleyen dokulardır. Nar yiyerek eklem ve kas ağrılarını en aza indirebilirsiniz.

Yanıklara tedavi amaçlı kullanılır

Küçük cilt yanığı oluştuysa narın bu yanıkları tedavi edici özelliği vardır. Ayıklanmış nar suyunu küçük yanık olan bölgede 15 dakika bekletin.

Hafızayı korur

Hücre yapısını bozan serbest radikallere karşı etkili koruma sağlar. Nur suyu antioksidan etkisiyle de beyin hücrelerini korur.

İltihaplara iyi gelir

Vücudumuzda oluşan yaralara nar iyi gelir. Özellikle iltihap oluşumunu en aza indirir.

Stresi azaltır

Nar yiyerek stresinizi en aza indirebilirsiniz. Sebze ve meyveler yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler ve antioksidan özellik gösteren flavonoid bileşikler ile kalp sağlığını destekler.

NARIN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Nar, vitamin ve mineraller açısından oldukça sağlıklı bir meyvedir. Nar, K ve B vitaminleri ile birlikte omega-3 yağ asitleri, demir, magnezyum, fosofor, potasyum, folat, manganez, selenyum, çinko minerallerini de içerir.

NARIN BESİN DEĞERİ

Nar suyu Antosiyanin, glikoz, askorbik asit, ellagik asit, gallik asit, kateflin, aminoasitler,

Nar kabuğu Fenolik punikalaginler, gallik asit, kateflinler, flavonoller, antosiyanidinler

Nar yaprağı Taninler, flavon glikozitler

Nar çiçeği Gallik asit, ursolik asit

Nar yağı %95 punisik asit, ellegik asit, diğer ya asitleri, steroller

Nar ağacı kökü ve kabuğu Ellagitaninler, piperidin alkoloitleri