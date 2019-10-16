Ahududu faydaları nelerdir? Ahududu suyu, yaprağı, çayı, reçeli, pekmezi ve şurubunun faydaları...

Bitkinin dikenli ve otsu gövdesinde açan beyaz renkte çiçeklerin zaman içerisinde meyveye dönüşmesi ile ortaya çıkan bir meyve olan ahududu, yaz aylarında yetişir ve görüntüsüyle çileği andırır. Bir hayli tatlı ve hoş bir tada sahip olan ahududu meyvesi genel olarak taze tüketilir. Sebebi ise çabuk bozulan bir forma sahip olmasıdır. Toplandığı aylar olan yaz ve sonbahar aylarında tazesi tüketilirken yılın geri kalan aylarında ise çoğunlukla dondurulmuş formu tüketilir. Bununla birlikte meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra çeşitli alanlarda da kullanılır. Dondurma yapımı, şekerleme ve tatlı yapımı gibi pek çok alanda kendine yer bulan ahududunun aromasından şurup, reçel, marmelat, sakız gibi ürünler meydana getirilir.

AHUDUDUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Güçlü bir antioksidan olan ve vücudun içerisindeki serbest radikallerin temizlenmesinde önemli ölçüde etkili olan ahududu, bu yönüyle uzun yıllardır alternatif tıpta da kullanılan bir meyvedir. Asya ve Avrupa ülkelerindeki kadınların güzellik sırrı olarak bilinen ve düzenli olarak tüketildiği takdirde hem cildin hem de vücuttaki pek çok organın kolajen ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan ahududu, bu sayede yaşlanmayı geciktirerek vücudun fonksiyonlarının daha uzun süre boyunca ve daha sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar. Ahududu faydaları, İbrahim Saraçoğlu tarafından da ortaya koyulmuş, ünlü akademisyen meyvenin faydalarının saymakla bitmeyeceğini dile getirmiştir.

Vitamin ve mineral açısından zengin bir meyvedir

Ahududu, içerisinde sayısız faydalı bileşiği barındırır. Selüloz, karbonhidrat, protein gibi besin değerleri açısından zengin olan ahududunun içerisinde en çok bulunan vitaminler ise C ve A vitaminleridir. Ahududunun aynı zamanda bakır, mangan, demir, fosfor, demir, magnezyum, kalsiyum gibi mineralleri barındırması dolayısıyla da insan sağlığına oldukça faydalı bir meyve olduğu bilinir.

Vücudu mikroplardan korur

Ahududunun vitamin ve mineral açısından zengin, yüksek besin değerlerine sahip içeriği vücudu mikroplardan korurken vücutta varlık gösteren mikropların yok edilmesinde de etkili olur. Vücuttaki toksinleri temizleyen ahududu, bu sayede vücudu iltihaplardan arındırır. Özellikle ahududu kurusu faydalarından bu başlık altında bahsedilir.

Bağırsakların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar

Bağırsak florası, yaşayan canlı bakterilerin varlığı sayesinde işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirir. Ahududunun içerisinde bulunan bileşikler, bu bakterilerin varlığı için gereklidir. Dolayısıyla ahududu, düzenli olarak tüketildiği takdirde bağırsak florasının zenginleşmesini ve buna bağlı olarak da sindirim problemlerinin ortadan kalkmasını sağlar. Bu sayede kabızlık, ishal gibi sindirim sisteminin işlevlerinde ortaya çıkması muhtemel bozukluklar dolayısıyla ortaya çıkan hastalıkların meydana gelme ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. Siyah ahududu ve yabani ahududu faydaları da bu başlık altında değerlendirilir.

Tansiyonu dengeler

Ahududu, kan basıncının düşürülmesinde rol oynayan meyvelerin başında gelir. Doğal şeker ve antioksidan açısından zengin bir meyve olması dolayısıyla kalp ve damar dostu olarak bilinir. Ahududunun içeriği damalardaki basıncı düşürerek tansiyonu dengeler.

Kanı toksinlerden temizler

Antioksidan açısından zengin bir içeriğe sahip olan ahududu, bu sayede kandaki hücrelerin canlanmasını sağlar. Kan akışını hızlandırarak vücuttaki organların işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılar.

Gribal enfeksiyonların ortaya çıkmasını önler

Üst solunum yollarında meydana gelen iltihaba bağlı olarak ortaya çıkan sinüzit, nezle, grip gibi hastalıklar, ahududunun toksinleri temizleme ve vücutta meydana gelmesi muhtemel iltihapları önleme özelliği sayesinde önlenir. Bununla birlikte yüksek oranda C vitamini içeren ahududu, bu yönüyle de hasta olunduğunda tüketilmesi gereken meyvelerden bir tanesi olarak öne çıkar.

Diş eti kanamalarını önler, meydana gelen kanamaların kesilmesini sağlar

Diş etleri oldukça hassas olan kişilerin diş etlerinde sıklıkla kanama meydana gelir. Ahududu, düzenli olarak tüketildiği takdirde diş etlerinde meydana gelen kanamaları önler. Bununla birlikte ahududu meyvesinden hazırlanan çay ile gargara yapmak da, diş etlerine dayanıklılık kazandırarak diş etlerinde ortaya çıkan kanamaları önler.

Regl düzensizliklerini önler

Ahududu, vücuttaki gerginliği azaltarak regl düzensizliklerini önler. İçerisinde bulunan bileşikler sayesinde vücudun stres oranını ve buna bağlı olarak da vücut gerginliğini azaltır. Bu da regl sancılarının daha düşük düzeyde seyretmesini mümkün kılar.

AHUDUDU VE BÖĞÜRTLEN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Böğürtlen ve ahududu, toplum nezdinde sıklıkla karıştırılır. İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı olan bu iki mucizevi meyve, içerdikleri bileşenler ve görüntüleri açısından benzerlik taşısa da aralarında belli başlı birtakım farklılıklar söz konusudur. Bu iki meyveden böğürtlen, doğada kendiliğinden yetişir, ahududu ise böğürtlenin kültürlenerek ekilmesi ile birlikte elde edilir. Ahududu tatlı, böğürtlen ise ekşi ve mayhoş bir tada sahiptir.

AHUDUDU KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Karbonhidrat: 13,6 gram

Protein: 1,2 gram

Yağ: 0,5 gram

Lif: 3 gram

Demir: 0,9 miligram

Kalsiyum: 22 miligram

Potasyum: 168 miligram

Sodyum: 1 miligram

AHUDUDUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Ahududu, oldukça faydalı bir meyve olmasının yanı sıra bazı durumlarda, birtakım sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Dolayısıyla ahududu tüketmeden önce, meyvenin faydaları kadar zararları hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır.

Ahududu, emzirme dönemlerinde doktorun tavsiye ettiği miktarı aşıp sıklıkla tüketildiği takdirde anne vücudunda bazı değişimlere sebep olarak bebeğin bu durumdan olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.

Ahududu, aşırıya kaçılarak tüketildiği takdirde vücuttaki östrojen salgısının artmasına neden olur. Dolayısıyla hamile kadınlar, hamilelik dönemlerinde çok fazla ahududu tüketirse bu durum, düşüğe neden olabilir.