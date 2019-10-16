Dereotunun faydaları nelerdir? Mucizevi besin dereotu faydalarıyla şaşırtıyor

Mutfakta sofralarımızdan eksilmeyen dereotu faydalarıyla şaşırtıyor. Akşam yemeklerinde salatalarda, dolmaların içerisinde sık kullandığımız bu faydalı besin iyi bir lif kaynağıdır. Dereotunun faydaları içerisinde bağışıklık sistemini koruması yer alır. Bunun yanı sıra kokusu ve tadıyla ağızda hoş bir tat bırakan dereotunun içerisinde fosfor, bakır, magnezyum, A ve C vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, demir ve çinko vardır. Zayıflamak isteyenler için sindirim sistemini düzenler ve hızlı kilo alımı sağlar. Peki dereotunun faydaları nelerdir?

DEREOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan dereotu faydalarıyla dikkat çekiyor. On binlerce vatandaş dereotunun faydalarını araştırırken besin değerlerini de öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında dereotunun faydalarına ve besin değerine yer verdik.

Sindirim sistemine iyi gelir

Dereotu sindirim sistemini düzenleyerek, metabolizmaya iyi gelir. Bağırsaklar, sindirim sistemimizin düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli organlardan biridir. Yeşil sebzeler sindirim sistemine her zaman iyi gelmiştir. Dereotu sindirim sistemini düzenler.

Uyku problemini çözer

Uyku problemi yaşamadığını düşünen çoğu kişi aslında kalitesiz uyuyor ya da sağlıksız besleniyor. Yeşil sebzelerden dereotu hem uyku problemini çözüyor hem de rahat bir uyku sağlıyor.

Anne sütünü arttırır

Emziren anne ve anne adayları dereotunun şifalı faydalarından yararlanabilir. Emzirme döneminde bir hafta boyunca öğle ve akşam yemeklerinden önce birer tutam yani 4-5 gram taze dereotu tüketilmesi anne sütünü artırmakta önemli rol oynayacaktır. Anne sütünü arttırmak isteyenler dereotunu kullanabilir.

Kemik gelişimini destekler

Dereotu hem çocuklarda hem yaşlılarda kemik gelişimini destekler. Sağlıklı ve doğru beslenme, birçok sağlık sorununun önlenmesi için gerekli olduğu kadar kemik yapısı için de önemlidir. İşte bu yüzden yeşil sebzelerden dereotunun faydasından yararlanmak gerekir.

Metabolizmayı hızlandırır

Metabolizmayı hızlandıran dereotu, yemeklerin içerisinde de rahatlıkla tüketilebilir. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmayıp metabolizma hızını yükseltebiliyor.

Gaz sorununu giderir

Bebeklerde ve çocuklarda gaz giderici etkisiyle bilinen dereotu sindirim sistemini düzenliyor. Özellikle mide bulantıları ile karın ağrılarının giderilmesinde, ağız kokusunun yok edilmesinde ve sindirim sistemi problemlerinin tedavi edilmesinde dereotundan faydalanılır.

Regl düzensizliklerini dengeler

Dereotu kadınlardaki regl düzensizliklerini düzenleyerek, hormonal sıkıntıların giderilmesinde oldukça faydalıdır. Günlük hayat içerisinde yaşadığımız stres, kilo alıp vermeler, beslenme tarzındaki değişiklikler, ağır egzersiz, iklim ve çevre değişikliğinden regl dönemleri aksar. Yeşil sebzelerden dereotu regl düzensizliğine birebirdir.

Ağız kokusunu giderir

Dereotu, nefes açmak ve kötü ağız kokulardan kurtulmak için de birebirdir. Ağız kokusunu gidererek hoş bir tat bırakır.

Kanser tedavisine iyi gelir

Dereotu kanserle mücadele eder. Bir tutam dereotu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının yüzde 40'ını, A vitamini ihtiyacının ise yüzde 43'nü karşılamaktadır. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde dereotu kanser riskini en aza indirir.

Depresyona iyi gelir

Dereotu depresyona iyi gelerek ruh sağlığını dengeler. Ruh sağlığına karşı oldukça faydalı ve etkili olan bitkiler depresyonu atlatmaya yardımcı olurken aynı zamanda sakinleştirici özelliği ile sinir sistemine de olumlu katkılarda bulunmaktadır.

DEREOTUNUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram dereotunda aşağıdakiler bulunur:

Su: 7.7 g

Enerji: 305 kcal

Protein: 15.98 g

Toplam lipit (yağ): 14.54 g

Karbonhidrat: 55.17 g

Lif: 21.1 g

Kalsiyum: 1516 mg

Demir: 16.33 mg

Magnezyum: 256 mg

Fosfor: 277 mg

Potasyum: 1186 mg

Sodyum: 20 mg

Çinko: 5.2 mg

C vitamini: 21 mg

DEREOTU NASIL TÜKETİLİR?

Dere otunu isterseniz çiğ bir şekilde tüketebilirsiniz. Üzerine limon ve tuz döktüğünüz de iltihap söktürücü etkisi oluşturur. Ya da kurutulmuş dere otu yapraklarını çay gibi demleyebilirsiniz. Günde bir barda bu çaydan içerseniz uykunuzu düzenlersiniz. Çorbalarınıza ve yemeklerinize hem lezzet hem de şifa olarak katabilir.