Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

Binlerce yıllık mumyalar üzerinde yürütülen araştırmalar, kalp ve damar hastalıklarının sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösterdi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:12
Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

ABD'nin Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Kalp ve Damar Hastalıklarından Dr. Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırmada Güney Amerika ve Mısır'dan yaşları 18 ila 60 olan yaklaşık 4 bin yıllık 5 mumya incelendi. Üçü erkek ikisi kadın olan mumyaların damar dokularındaki lezyonların tespiti için kızılötesi spektroskopi kullanıldı.

Çalışma sonucunda mumyaların atardamar örneklerinde yüksek kolesterole bağlı hasar görüldü. Madjid, mumyalar üzerinde yürüttükleri araştırmaya göre, damar tıkanıklığının sadece günümüzün değil o zamanki insanların da bir sorunu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Nasırdan kurtulmanın yolları nelerdir? Nasır probleminden tamamen kurtaracak doğal yöntem

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN