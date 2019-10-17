Propolis nedir ve faydaları nelerdir? İşte propolisin sağlığa olan inanılmaz yararları ve etkileri

Propolis, arıların bitkilerden ürettiği ve kovan içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir maddedir. Rengi, elde edildiği bitkisel kaynağa göre farklılık gösterebilir olmakla birlikte genellikle koyu kahverengidir. Kullanım geçmişi oldukça eski olmakla beraber, M.Ö. 350'ye kadar gittiği tahmin edilmektedir. Yunanlılar'ın apseler için, Asurlular'ın ise yara ve tümör tedavisinde propolisten yararlandığı düşünülmektedir.
Antibakteriyal, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bir madde olan propolisin faydaları oldukça fazladır. İçeriğinin önemli bir bölümünü flavonoitlerin oluşturduğu propolisin yapısında, polifenoller, fenolik asitler ve bunların esterleri, terpenler, steroitler, B1, B2, C ve E vitaminleri, mineraller ve aminoasitler bulunur. Peki, propolisin faydaları nelerdir?
Arılar kovandaki delikleri kapatarak bu deliklere çeşitli parazitlerin, mikropların, virüslerin girmesini engeller ve böylelikle kendilerini bakterilerden korumak için en büyük kalkanın oluşmasını sağlarlar.
Propolis, dünyanın en ünlü antibiyotiği olarak bilinen bir arı ürünüdür.
Propolisin kullanım alanı oldukça geniştir. Her türlü şekilde kullanılması üzerine propolis üretilir. Örneğin; tablet, pastil, ağız spreyleri, diş macunu, şampuan gibi...
Propolis genel olarak damla şeklindedir ve günlük belirlenen damla sayısı bakımından kullanılır. Propolisin en yaygın kullanım şekli budur. Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eder ve kullanılabilir.