Bu besin kötü kolesterolü yok ediyor! İşte mucize besin...

ASPİR YAĞI NEDİR?

Aspir, ince uzun yaprakları ve sarı, turuncu çiçekleri olan bir bitki. Aspir bitkisinin tarihi 4000 yıl öncesine, eski Mısır'a kadar uzanıyor. Bu bitkinin renkli çiçekleri o zamanlar boya olarak kullanılırdı.