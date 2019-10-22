Haberler Sağlık Haberleri Bu hata kansere sebep oluyor!

Bu hata kansere sebep oluyor! Günlük hayatta yaptığımız birçok hata kansere davetiye çıkarıyor. Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, bazıları daha dayanıklı ve daha duyarlı olmakla beraber tüm yağların yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında koroner kalp rahatsızlıklarından obeziteye varan sonuçları olan trans yağlara dönüşebildiğini bildirdi. İşte trans yağların vücuda verdiği zararlar…

AA Sağlık Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:06