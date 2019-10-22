Bu hata kansere sebep oluyor!

Günlük hayatta yaptığımız birçok hata kansere davetiye çıkarıyor. Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, bazıları daha dayanıklı ve daha duyarlı olmakla beraber tüm yağların yüksek sıcaklığa maruz kaldıklarında koroner kalp rahatsızlıklarından obeziteye varan sonuçları olan trans yağlara dönüşebildiğini bildirdi. İşte trans yağların vücuda verdiği zararlar…
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:54Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:06
Dr. Öğretim Üyesi Sibel Bölek, yaptığı açıklamada, iyi huylu kolesterolü düşürüp, kötü huylu kolesterolü yükselten ve böylelikle kalp hastalıklarına neden olan trans yağların aynı zamanda farklı ciddi sorunlara da yol açabileceğini söyledi.