Çocuklar sofrada anne babasını taklit eder

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Büyümesi için gerekli olan beslenme içeriklerini en az iki hafta süre ile almayan çocukta bir beslenme problemi olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Ulus Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Makbule Eren, iştahsızlığın sebeplerini anlattı…Bebeklikte tamamlayıcı gıda döneminde anne sütünün azaltılması bebekte iştahsızlığa neden olabilir. İştahsızlık, hastalık belirtisi olabilir. Sistemik hastalıklar sırasında vücudumuzda iştahı baskılayan çeşitli maddeler salgılanır. Ayrıca cocut, hastalık dönemlerinde daha önceden aldığı besinleri reddedebilir. Sevdiği bir besini hastalık döneminde tükettiğinde kusmuşsa, bu besini sevmez hale gelebilir. Bu durumda ona zaman tanınmalıdır. Bazen hastalık direkt yutma bozukluğuna neden olur. Örneğin, yemek borusu iltihaplarına neden olabilecek alerjik hastalıklarda daha önce iyi beslenen bir çocukta besin reddi görülebilir.En başta çocuğunuzun iyi tanımanız, hangi yemekleri sevdiğini, açlık ve doyma sinyallerini bilmeniz gerekir. Ağlama çoğunlukla geç açlık belirtisidir. Doyunca ağzını kapatabilir, ağzından besini tükürebilir, besini fırlatabilir veya sözlü olarak doyduğunu iletebilir. İşaretleri iyi algılamak gerekir. Beslenme bir davranıştır. Çocuklar davranışları, öncelikle taklit ve özellikle ebeveyn taklidi ile öğrenirler. Bu nedenle beslenme beraber yapılmalı ve çocuğun işaretleri algılanarak, sürekli pozitif ödüllendirme yapılmalıdır. Çocuk istemediğinde zorla beslenmemelidir, çünkü bu durum besin reddine neden olur. Kıvam, tat ve ısı tercihlerine saygı duyulmalı, tatlı sevmeyen, daha çok ekşili tatları tercihi olan bir çocuğa faydalı diye örneğin pekmez yemesi diretilmemelidir. Onun yerine pekmezi kullanarak onun sevebileceği bir tatlı, örneğin Anadolu'da yapılan kayısı tatlısı gibi tatlılar yapılabilir.GECE beslenen, yatmadan kısa süre önce beslenip gece boyu reflü yaşayan çocuklar, geniz eti, alerji, burun tıkanıklığı olan ve bunlara bağlı olarak gece sık uyanan, sabah yorgun kalkan çocuklar sabah kahvaltısını iştahla yemeyebilirler. Bu nedenlerin araştırılması gerekir. Ya da uyku düzeni bozulup her zamankinden erken kalkmak zorunda kalmış ise kahvaltı istemeyebilir. Okula başlama dönemlerinde bu gibi sorunlar olabilir.