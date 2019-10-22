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İdrar kaçıranlar doktora gitmeyi 3 yıl bekliyor!

'de kadınların en büyük problemlerinden bir tanesi idrar kaçırma. Nergis Kumbasar'ın sunumu ve bilimsel öncülüğünde düzenlenen seminerde Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırma sorunu yaşayanların şikayetlerinin başlamasıyla doktora gitmesi arasında 3 yıl geçtiğine vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:20
İdrar kaçıranlar doktora gitmeyi 3 yıl bekliyor!

İdrar kaçırma hastalığına sahibim' demenin insanın kendisine biraz haksızlık etmesi olacağına vurgu yapan Seçkin, "İdrar kaçırmanın tek bir tipi olmadığı için altta yatan sebepleri de farklı olabiliyor. Bir şey kaldırırken yaşanan idrar kaçırmayla, aniden sıkışarak oluşan idrar kaçırma başka bir şekilde adlandırılıyor. Bir takım cerrahi işlemlerden sonra yaşanan idrar kaçırma ise daha farklı. Bunların hepsinin ön ayrımını yaptıktan sonra altta yatan sebeplerini ortaya koyduğumuzda olayı önemli şekilde çözmüş ve tedavilerin belirlenmesinde de yol almış oluyoruz.

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İdrar kaçıranlar doktora gitmeyi 3 yıl bekliyor!
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