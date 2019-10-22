Sarımsağı böyle tüketirseniz etkisi inanılmaz!

Yapılan araştırmalar sarımsak tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığını ortaya koyuyor. Peki, faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nasıl tüketilmeli? Haftada iki kez sarımsak tüketildiğinde nasıl bir fayda sağlıyor? İşte doğadaki mucize sarımsağın inanılmaz faydaları…
Giriş Tarihi: 22.10.2019 16:49Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 17:00
Sarımsak; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.