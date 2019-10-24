Haberler Sağlık Haberleri Kötü kolesterolü yok eden mucize besin...

Kötü kolesterolü yok eden mucize besin... Aspir yağı, papatyagiller sınıfından olan ve 50 – 120 cm boylarına ulaşan, dişli ve dikenli bir gövdeye sahip bitkidir. Aspir yağının ve çayının birçok faydası mevcuttur. Bu yağ; kolesterolü dengeliyor, kanserden koruyor, cildi güzelleştiriyor… Son yıllarda popülerliği artan adeta mucize besin olarak anılan aspir yağı, sağlığa olan faydalarıyla şaşırtıyor. Geçmişte oldukça fazla kullanılan son yıllarda ise adını sıkça duymaya başladığımız aspir yağının faydaları nelerdir? Aspir yağı nasıl kullanılır İşte aspir yağı ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 14:51