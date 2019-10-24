Kötü kolesterolü yok eden mucize besin...

Aspir yağı, papatyagiller sınıfından olan ve 50 – 120 cm boylarına ulaşan, dişli ve dikenli bir gövdeye sahip bitkidir. Aspir yağının ve çayının birçok faydası mevcuttur. Bu yağ; kolesterolü dengeliyor, kanserden koruyor, cildi güzelleştiriyor… Son yıllarda popülerliği artan adeta mucize besin olarak anılan aspir yağı, sağlığa olan faydalarıyla şaşırtıyor. Geçmişte oldukça fazla kullanılan son yıllarda ise adını sıkça duymaya başladığımız aspir yağının faydaları nelerdir? Aspir yağı nasıl kullanılır İşte aspir yağı ile ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:37Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 14:51
ASPİR YAĞI NEDİR?
Aspir, ince uzun yaprakları ve sarı, turuncu çiçekleri olan bir bitki. Aspir bitkisinin tarihi 4000 yıl öncesine, eski Mısır'a kadar uzanıyor. Bu bitkinin renkli çiçekleri o zamanlar boya olarak kullanılırdı.