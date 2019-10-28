HÜS hastası küçük Satı, yardım bekliyor

Seyhan ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde yaşayan HÜS hastası Satı Atar'ın babası Tuncay Atar (32), kendisinin de böbrek hastası olması nedeniyle gündelik işlerde çalıştığı için evini dahi geçindiremediğini söyledi. Kızının 2 aydır tedavi gördüğünü belirten ev kadını Behri Atar "Kızımın hastalığı karın ağrısıyla başladı. Daha sonra böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisine başladık.

Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor. Ben ve eşim çalışmıyoruz. Evimiz de yok. Kayınvalidemin evinin yanına derme çatma yaptığımız evde yaşıyoruz. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi ile Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kızımın tedavi kayıtları var. Doktorlar bu hastalığın ömür boyunca tekrarlayabileceğini söylüyor."