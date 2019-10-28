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hastası küçük Satı, yardım bekliyor

'da geçirdiği Hemolitik Üremik Sendrom () hastalığı nedeniyle böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalan 9 yaşındaki Satı Atar’ın ailesi, kızlarının tedavisinde kullanılan ilaçların pahalı olması nedeniyle yardım istedi. Anne Behri Atar (31), "Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor ve bu 50 bin TL'yi aşıyor. Ben ve eşim çalışmıyoruz. Tedavi ve ilaç masrafları için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:42
HÜS hastası küçük Satı, yardım bekliyor

Seyhan ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde yaşayan HÜS hastası Satı Atar'ın babası Tuncay Atar (32), kendisinin de böbrek hastası olması nedeniyle gündelik işlerde çalıştığı için evini dahi geçindiremediğini söyledi. Kızının 2 aydır tedavi gördüğünü belirten ev kadını Behri Atar "Kızımın hastalığı karın ağrısıyla başladı. Daha sonra böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisine başladık.

Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor. Ben ve eşim çalışmıyoruz. Evimiz de yok. Kayınvalidemin evinin yanına derme çatma yaptığımız evde yaşıyoruz. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi ile Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kızımın tedavi kayıtları var. Doktorlar bu hastalığın ömür boyunca tekrarlayabileceğini söylüyor."

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HÜS hastası küçük Satı, yardım bekliyor
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