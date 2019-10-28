6'ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı için hazırlıklar tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da iki büyük uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek. Hazırlıkları tamlamlanan ve 30 Ekim Çarşamba günü açılışları yapılacak 6'ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile HIMSS'19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'na, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak. Bu yılki ana teması "Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları" olarak belirlenen 6'ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın odak noktasını metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç ve aşı geliştirme konuları oluşturacak.

FAHRETTİN KOCA'NIN KATILIMIYLA YAPILACAK

Kurultaya, biyoteknoloji alanında dünyaca ünlü bilim insanı ve Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. Mathias Uhlen, diyabet alanında ünlü bilim insanları Prof. Dr. Ulf Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve Lipid metabolizması alanında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Jan Boren konuşmacı olarak katılacak. Kurultay kapsamında ayrıca "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin üçüncüsü sahiplerini bulacak. Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği olan HIMSS'19 Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı da yine 30 Ekim'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla yapılacak.

Sağlık bilişiminin liderlerini buluşturacak konferansta dünyanın birçok ülkesinden, sağlık bilişimi alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalara imza atmış bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya gelecek.

Organizasyona Güney Afrika, Arnavutluk, Cibuti, KKTC, Moritanya, Namibya, Kırgızistan ve Kazakistan sağlık bakanları; Afganistan, Gana ve Hırvatistan'dan bakan yardımcıları, Kosova ile Azerbaycan'dan bakanlık müsteşarları katılacak.