Meme kanserini 12’den vuran akıllı ilaçlar geliştirildi

Prof. Dr. Bilici, son yıllarda gerek erken tanı ve tarama gerekse yeni tedavi yöntemleri ile onkolojide büyük gelişmeler kaydedildiğine dikkati çekti. Meme kanserinin de bilindiği üzere kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu belirten Prof. Dr. Bilici "Kansere bağlı ölümler içinde en sık ikinci tip olarak halen önemli bir sağlık sorunu. Birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de eğer uygun dönemde tanı konulursa cerrahi ilk tedavi yaklaşımıdır. Ancak, hastaların belirli oranı daha ileri evrelerde tanı alabiliyor ya da takip süresinde nüks edebiliyor" dedi.

TÜMÖRÜ HEDEF ALIYOR

Prof. Dr. Bilici, ileri evre meme kanseri tedavisi denilince akla ilk kemoterapinin geldiğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

"Bunun yanında patolojik özelliklerinde hormon pozitifliği olan hastalarda hormonal tedaviler yer alır. Ancak, son yıllarda diğer bazı kanser türlerinde olduğu gibi, meme kanseri tedavisinde de kişiye özgü tedavi yaklaşımları konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu ilaçlar sadece meme kanserli bazı hastaların taşıdığı 'HER2' gibi bir takım hedefleri bulup onlar üzerinden etki ederek kanser hücrelerini yok edebiliyor. Bu nedenle 'hedefe yönelik ilaçlar' ya da diğer bir ifadeyle 'akıllı ilaçlar' olarak adlandırılıyor. Meme kanserinde artık hedefe yönelik akıllı ilaçlar ile tek başına ya da kemoterapiye eklendiğinde, cerrahi öncesi ve sonrasında ya da hastalığın ileri evre dönemlerinde çok başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Böylece, diğer kanser türlerinde olduğu gibi, meme kanserinin de artık tek bir hastalıktan oluşmadığı gerçeği göz önüne alınarak, kişiye özel tedaviler gündeme geldi."

YAN ETKİLER MİNİMUMDA

Kişiye özel tedavilerle kemoterapide görülen yan etkilerin azaldığını vurgulayan Prof. Dr. Bilici, şu değerlendirmede bulundu:

"Her hastaya özel olarak belirlenen ve uygulanan hedefe yönelik akıllı tedavi seçenekleri ile kemoterapi ilaçlarından farklı olarak normal hücrelere çok fazla zarar vermediklerinden, saç dökülmesi, bulantı, kusma, ishal, ağız yarası gibi yan etkiler ya hiç görülmüyor ya da hafif görülüyor. Böylece hastaların yaşam konforları bozulmuyor, günlük aktivitelerine devam ediyor ve yaşam kaliteleri kemoterapiye kıyasla daha iyi korunabiliyor. Bunun yanında bu tedaviler standart kemoterapi tedavisine göre, bir hedef üzerinden etki gösterdikleri için genellikle yan etkileri minimum düzeye indirirken tedavi başarısı artıyor."

ÜLKEMİZDE DE UYGULANIYOR

Prof. Dr. Bilici, günümüzde meme kanserinde birçok akıllı ilaç tedavinin geliştiğine ve kullanılmaya başlandığını belirterek şöyle devam etti:

" Meme kanseri için kullanıma giren ilk akıllı ilaç hücre yüzeyinde bulunan, 'HER2' adı verilen büyüme sinyallerini algılayan reseptöre karşı geliştirildi. HER2 hastaların yaklaşık yüzde 25'inde pozitif olduğundan bu ilaç yalnızca bu grup hastalarda kullanılabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda aynı hedef üzerinden etki eden birçok farklı akıllı ilaç geliştirilmiş ve gerek iki ilaç birlikte, gerekse bir kemoterapi ilacına eklenerek kullanılması ile çok başarılı sonuçlar alınmıştır. Günümüzde ülkemizde de bu ilaçları uygun olan hastalarımız kullanmaya başladı."

YAKIN GELECEK UMUT VERİCİ

Meme kanseri tedavisinde bu akıllı ilaçların yanı sıra birçok gelişmenin olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bilici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son birkaç yıl içinde hormon reseptörleri dediğimiz östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif olan meme kanserli hastalarda, hedefe yönelik ağızdan alınan hap şeklinde kullanılabilen yeni akıllı ilaçlar da geliştirildi. Uzun zamandır etkinliğini bildiğimiz hormonal tedavilere bu akıllı ilaçların eklenmesi ile tedavi başarısında büyük oranda artış gözlemlendi. Bu yeni hap şeklinde olan akıllı ilaçlar, hücre büyümesi ve bölünmesinde etki ederken, bazıları ülkemizde kullanılabiliyor ve bazılarının da yakın gelecekte hastalarımız için kullanıma girmesi bekleniliyor."