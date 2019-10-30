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Rahim ağzı kanserine karşı erken tedbir şart

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Sağlık
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Rahim ağzı kanserine karşı erken tedbir şart
Kadınların en çok yakalandığı ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanserine (serviks) yüksek oranda HPV'nin (Human papilloma virüsü) neden olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cem Kınık, bunun önüne geçmenin en etkin yolunun aşı olduğunu kaydetti. Kınık, "9 - 26 yaşlar arasında 3 doz olarak uygulanan aşıların rahim ağzı kanserine karşı en etkili koruyucu yöntem olduğu bilinmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına bu aşıyı yaptırması, gelecekleri için en önemli sağlık yatırımı olacaktır" dedi.
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Rahim ağzı kanserine karşı erken tedbir şart
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