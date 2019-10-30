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Stres erken andropoza neden olabilir

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stres durumunda insan vücudunun kortisol-adrenalin gibi hormonları salgıladığını bunun da birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hattat, stresin erkeklerdeki olumsuz etkisi için de “Yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor” dedi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:25
Stres erken andropoza neden olabilir

Stresin insan sağlığına olumsuz etkileri tıp dünyasının en başta gelen araştırma konularından biri. Aşırı stres altında testosteron üretminin azaldığını aktaran Prof. Dr. Hattat, "Stres durumunda vücudunuzda kortisol-adrenalin gibi stres hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar sürekli üretildiklerinde baş ağrıları, sinirlilik, öfke, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, endişe, kas gerginliği, yeme atakları, yüksek tansiyon, mide-bağırsak sorunları, düşük bağışıklık gibi bir dizi problem gelişiyor.

"NE YAPACAKSINIZ?"

Prof. Dr. Halim Hattat, bu durumda genelde 'Psikolojiktir geçer!' şeklinde düşünüldüğünü, ancak sorun tamamen psikolojik de olsa genelde hemen geçmediğine işaret etti ve şunları söyledi:

"Strese bağlı oluşan hormonsal sorunlar bazen ancak hormon tedavileriyle çözülebiliyor. Uykunuzu düzenlemeniz, düzenli egzersiz yapmanız, sağlıklı beslenmeniz ve aşırı alkol-sigaradan uzak durmanız gerek.

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Stres erken andropoza neden olabilir
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