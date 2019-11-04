Faydası ispatlandı! Günde iki defa tüketirseniz...
Yoğurt tüketiminin vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor! Yapılan araştırmalar, taze bakteri kültürü içeren ev yapımı yoğurt gibi ürünlerin kramp ve düzensiz bağırsak hareketlerinin belirtilerini kontrol etmede çok etkili olabileceğini gösterdi. İşte düzenli olarak her gün yoğurt veya ayran tüketiminin vücuda sağladığı şaşırtan faydalar...
Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:04Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 11:08
Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.