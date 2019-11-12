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yağı faydaları nelerdir? İşte çörek otu yağının mucizevi faydaları

Bitkiler binlerce yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Yapılan araştırmalar bitkilerin faydalarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğine işaret ediyor. bu bitkilerin başında geliyor. Türk mutfağında da sık kullanılan çörek otu ve yağının vücuttaki pek çok sisteme önemli yararları bulunuyor. Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, çörek otu yağının alerjik hastalıklara karşı olumlu etkileri ve doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 09:51
Çörek otu yağı faydaları nelerdir? İşte çörek otu yağının mucizevi faydaları

ÇÖREK OTU YAĞI PEK ÇOK HASTALIĞA KARŞI KULLANILIYOR

, Güneybatı Asya'ya özgü bir bitki olan Nigella sativa tohumlarından elde edilir. Çörek otundaki esas etkiyi "Timokinon" adı verilen kilit bir bileşik sağlamaktadır. Timokinon, Nigella sativa tohumunun uçucu yağından elde edilen aktif bileşik olup, yüksek miktarda antioksidan içermektedir. Timokinon, düşük yan etkileri ile diğer yağlara göre çok daha rahatlıkla kullanılabilmektedir. Çörek otuna alerjisi olmayan kişiler doğru oranlarda olmak koşuluyla, çörek otunu her gün tüketebilirler. Çörek otu yağının da bilinçli bir şekilde ve doğru formda kullanılması önemlidir.

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Çörek otu yağı faydaları nelerdir? İşte çörek otu yağının mucizevi faydaları
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