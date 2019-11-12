Obezite hayvan sağlığını da tehdit ediyor

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Obezite, sadece insan sağlığını değil, hayvanlarımızın sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bunda yanlış beslenme alışkanlıkları en önemli faktör. Kendi yediklerimizden hayvanlarımıza vermememiz gerektiğini beliriten Dr. Veteriner Hekim Levent Bayraktar, sorularımızı yanıtladı…İngiltere'de yapılan bir araştırma, kedilerin yüzde 39-52'sinin obez olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, dünyadaki köpeklerin yaklaşık yüzde 50'sinin aşırı kilolu veya obez olduğunu gösteriyor.Hatalı veya düzensiz beslenme, az hareketin olduğu bir yaşam tarzı, mama kaplarının hayvanların ihtiyacından fazla olacak şekilde doldurulması, yalvarma davranışı içerisine giren hayvanlarımıza kendi sofralarımızdan verdiğimiz yüksek kalorili ev yemekleri… Genetik bir rahatsızlık bulunmuyorsa, tüm bu davranışlar hayvanlarda obezitenin ortaya çıkma nedenleri arasında yer alıyor.Amerika'da yapılmış çalışmalar, bu yönde bir eğilim olduğunu doğruluyor. Hayvan sahiplerinin obez olması, kendi hayvanlarının da obez olmasına zemin teşkil ediyor. Hatalı veya düzensiz beslenme alışkanlıklarına ek olarak, obez insanların kısıtlı hareket etmeleri sebebiyle hayvanları da düzenli egzersiz yapamıyor. Çünkü köpek sahibi köpeğini gezdirmeye götürmüyor, kedi sahibi ise kedisini egzersize yöneltecek oyunlar oynatmıyor.El ve göz ile yapılan muayenede, hayvanın kaburgalarının rahatça hissedilemeyecek noktaya gelmişse ve yukarıdan baktığımızda hayvanların vücut hatları görünmeyecek noktaya ulaşmışsa, hayvanlarda 'obezite' durumundan bahsediyor oluyoruz. Doğru vücut analizini, tetkik ve tedavi yöntemlerini veteriner hekim kontrolünde yaptırmak her zaman için tercih ettiğimiz en sağlıklı yöntemdir.Her hayvanın kilo, yaş, ırk gibi farklı yapısal özellikleri mevcut; bu özelliklere ve o hayvanın ihtiyacına denk gelecek tam ve dengeli beslenme olmalı.Enerjisi yüksek mamalar vermek, kedi ve köpeklerin önünde devamlı mama bırakmak, obezitenin oluşması için bir altyapı oluşturuyor.Sıklıkla ödül mamaları veya kendi soframızdan gıdalar veriyorsak, obeziteye davetiye çıkarıyoruz.Beslenmedeki en önemli faktörlerden biri de yeterli su tüketimi. Ayrıca su gereksinimini karşıladığı için, mutlaka kuru mamaya ek olarak ıslak mamalar da kullanılmalı.