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Önerilere uyun, kabızlıktan kurtulun

knonikleştiğinde kişinin yaşam kalitesini de düşürmeye başlar. tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da kabızlığa sebep olabileceğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ekrem Aslan kabızlık problemi olanlar için önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:11
Önerilere uyun, kabızlıktan kurtulun

Günlük aldığınız sıvı miktarını arttırın. Katı ağırlıklı beslenme kabızlığa neden olan en önemli şeydir.

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Önerilere uyun, kabızlıktan kurtulun
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