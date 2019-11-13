Toplumdaki diyabet bilinci etkinliklerle artacak

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Sanofi Türkiye'nin desteğiyle yürütülen "Okulda Diyabet Programı" kapsamında yarın İstanbul'daki Halkalı Bilim Koleji'nde Prof. Dr. Şükrü Hatun tarafından öğrenciler başta olmak üzere aileler ve öğretmenlere diyabet konusunda eğitim verilecek. Eğitimde, diyabet belirtisi olan çocuklarda erken teşhisin ve diyabet teşhisi konmuş çocukların yaşam kalitelerini artırmak için öğretmen ve aileler arasındaki yakın iş birliğinin önemi vurgulanacak. Sanofi Türkiye'nin desteğiyle Çaba Derneği'nin hayata geçirdiği, tüm annelerin aile sağlığı, hastalıklardan korunma gibi konularda doğru bilgi sahibi olmalarını, sağlık okur yazarlığında seçiciliklerini arttırmayı hedefleyen "Evimizin Sağlık Elçileri" projesi kapsamında diyabet konusunda farkındalık etkinliği düzenlenecek.

TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 7,2 MİLYON DİYABET HASTASI VAR

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, şekeri düzenleyen insülin hormonu yeterli düzeyde salgılanmadığında ve salgılanan insülinin hücreler tarafından kullanılamadığında oluşan ve yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık.

Son araştırmalara göre, dünyada 425 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 7,2 milyon diyabet hastası bulunuyor ancak bu hastalardan sadece 5,6 milyonu tedavi görüyor. Türkiye'de her 8 kişiden birinde diyabet görülürken, tanısı konulmamış 2,7 milyon diyabetli olduğu tahmin ediliyor.