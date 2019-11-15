Bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısına ne iyi gelir ve neden olur?

Bel ağrısı rahatsızlıklarının çoğu, ağır nesneleri kaldırırken ani hareketler veya zayıf vücut mekaniği nedeniyle kas burkulmaları gibi bir yaralanmanın sonucudur. Peki, bel ağrısının nedenleri nelerdir ve bel ağrısı nasıl geçer? Aşağıda, 'Bel ağrısına ne iyi gelir?' sorusunun yanıtını bulabilir ve olası sebeplerini öğrenebilirsiniz..

BEL AĞRISI, BAZI HASTALIKLARIN BİR SONUCU OLABİLİR, ÖRNEĞİN:

omurilik kanseri

yırtılmış veya fıtıklaşmış bir disk

siyatik

artrit

böbrek enfeksiyonları

omurga enfeksiyonları

Akut bel ağrısı birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir, kronik bel ağrısı üç aydan uzun süren ağrıdır.

Bel ağrısının 30 ile 50 yaş arasındaki bireylerde ortaya çıkması daha olasıdır. Bu, kısmen yaşlanma ile vücutta meydana gelen değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Yaşlandıkça, omurgadaki omurlar arasındaki sıvı içeriğinde bir azalma olur.

Bu, omurgadaki disklerin tahrişi daha kolay yaşadığı anlamına gelir. Ayrıca bazı kas tonusunu da kaybedersiniz; Bu nedenle sırt kaslarınızı güçlendirmek ve iyi vücut mekaniği kullanmak bel ağrısını önlemede yardımcı olur.

BEL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bel ağrısı, bir kişinin işini ve kişisel yaşamını önemli ölçüde etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur. Neyse ki, bel ağrısını hafifletmek için evde yapılabilecek birçok uygulama vardır.

EGZERSİZ

Bel ağrısı çekince ayağa kalkmak ve hareket etmek zor olabilir. Bununla birlikte, kısa bir yürüyüş, yoga, yüzme veya hafif derecede başka bir sportif aktivite sıklıkla bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Egzersiz, gergin kasları gevşetir ve beynin doğal ağrı kesicileri olan endorfin salınımını uyarır. Kronik bel ağrısı sorunu yaşayan kişiler, kasları esnek ve güçlü tutmaya yardımcı olmak için kuvvet ve germe egzersizleri içeren düzenli egzersiz programına başlamayı düşünebilir. Düzenli egzersiz, gergin ve güçsüz kaslardan kaynaklanan bel ağrısının tekrarlamasını engelleyebilir.

SICAK VE SOĞUK UYGULAMA

Çalışmalar bel ağrısından kurtulmak için en etkili yolların sıcak ve soğuk tatbiki olduğunu göstermiştir. Belin zorlanmasına bağlı gelişen bel ağrısı için yaralanmadan hemen sonra bölgeye buz tatbiki yapmak yararlıdır. Bir havluya sarılmış buz torbası ağrıyan alana uygulandığında yaralanmaya bağlı gelişen akut iltihaplanma geriler. Soğuk ayrıca ani ve yoğun bel ağrısını hafifletebilir. Uygulama sırasında cildi donmaktan korumak için buz bir havlu ya da bezle sarılarak kullanılmalıdır. Bir seferde en fazla 20 dakika süreyle uygulama yapılması önerilir. İlk 48 saat olan akut dönemde soğuk, sonrasında ise sıcak tatbiki yapmak en doğru uygulama şeklidir. Cildi yakmamak için sıcaklık ayarı iyi yapılmalıdır.



GERME HAREKETLERİ

Çeşitli germe hareketleri bel ve sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Aşağıda yer alan her bir germe uygulaması 30 saniye boyunca veya kişi kendini rahat hissettiği sürece devam ettirilmelidir.

Ayak parmaklarına dokunma: Ayak parmaklarına dokunmak için öne doğru eğilmek hamstring adı verilen uyluğun arka kısmındaki kasları germenin bel kaslarındaki gerginliği azaltmaya yardımcı olur.

Kobra duruşu: Yüz üstü yatış pozisyonunda uzanırken ellerden destek alınarak göğüs ve baş tavanı görecek şekilde kaldırılır.

Çocuk duruşu: Diz çökme pozisyonunda oturulur. Baş öne doğru uzanılarak yere konur. Kollar başınızın önüne doğru uzatılır.

ERGONOMİ

Çalışma alanı omurga sağlığını korumak için ergonomik olarak tasarlanmalıdır. Böylece kişi bilgisayar monitörünü görmek veya fareyi kullanmak için öne doğru eğilmek ya da kambur oturmak zorunda kalmaz. Ayrıca beli destekleyen ve ayakların yere sıkıca basmasına izin veren bir masa ve sandalye kullanılmalıdır.

DÜŞÜK TOPUKLU AYAKKABILAR GİYMEK

Omurga ve bel sağlığını korumak için yüksek topuklu ayakkabı kullanmaktan kaçınmak gerekir. Bunun yerine 2,5 santimetreden daha alçak topuklara sahip ayakkabılar tercih edilmelidir. Çünkü yüksek topuklu olanlar daha dengesiz bir duruşa neden olarak ve bel omurları üzerindeki baskıyı artırarak omurga sağlığını olumsuz yönde etkiler.