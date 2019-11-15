Ferritin eksikliği nedir? Belirtileri nelerdir? Ferritin eksikliği için ne yemeli?

Erkek vücudu, kadın vücuduna göre daha fazla miktarda ferritine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla ferritin eksikliği problemi, kadınlarda ve erkeklerde farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olur. Ferritin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan sorunların tanısını koyabilmek için doktor muayenesi gerekir. Kan tahlilinde varlığından haberdar olunan bu sorunun sebebi saptanarak giderilmesi için doktor tavsiyesi ile hareket etmek ve yaşam koşullarını bu tavsiyelere uygun olarak düzenlemek gerekir. Zira ferritin eksikliği, bazı besinlerin düzenli ve kararında tüketimi ile giderilebilen bir sorundur. Peki ferritin eksikliği için ne yemeli? İşte uzmanların önerileri…

FERRİTİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücudun demir deposu olan ferritin düşüklüğü nedeniyle bazı rahatsızlıklar ortaya çıkar. Vücudumuzdaki ferritin miktarı normal değerlerin çok altında ise nefes darlığı, halsizlik, baş dönmesi, cildin solması ve çarpıntı gibi belirtilere rastlanabilir. Ferritin düşüklüğü olan kişiler daha çabuk yorulur ve düşük seviyedeki fiziksel aktiviteleri yerine getirmekte zorlanırlar. Bununla birlikte ferritin eksikliği sonuçları kişiden kişiye farklılık gösterir.

Rutin sağlık kontrollerinde dahi tespit edilen ferritin eksikliğinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Tırnakların güçsüzleşip çabuk kırılabilir bir hal alması

Ağız kenarında meydana gelen yaralar

Halsizlik ve yorgunluk

Solunum zorluğu ve baş dönmesi

Soluk cilt

Sinir sistemi rahatsızlıkları

Saç dökülmesi

Toprak yeme isteği

Kas ağrısı

Düşük

El ve ayaklarda aniden gelişen ve sebebi saptanamayan uyuşma

Konsantrasyon problemi yaşamak

Ciltte solgunluk

FERRİTİN EKSİKLİĞİ BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Ferritin eksikliği sebebiyle vücut direncinde düşme söz konusu olur. Buna bağlı olarak da hafif şiddette baş ağrıları yaşanabilir. Baş ağrılarının kronik bir hal alması halinde, mutlaka bu durumun üstüne gidilmeli, sorunun kaynağı tespit edilmelidir.

FERRİTİN EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Ferritin eksiliğinin nedenleri hastadan hastaya değişkenlik göstermekle birlikte ferritin eksikliğine neden olan faktörler genel olarak aşağıdaki gibi listelenebilir:

Kronik bir hastalık

Demir emiliminde veya kullanımında bozulma

Demir içeren besinlere beslenme düzeninde yer vermeme

Kan kaybı

FERRİTİN EKSİKLİĞİ İÇİN NE YEMELİ?

Ferritin eksikliğinin belirtileri, problemin şiddeti, gelişme hızına, hastanın yaşına, cinsiyetine ve daha pek çok belirtiye göre değişkenlik gösterir. Dolayısıyla problemin çözümü için tüketilecek besinlerin miktarı ve yeme düzeni doktor kontrolünde belirlenmeli, doktor tavsiyesi dışına çıkılmamalıdır.

Ferritin eksikliği nasıl giderilir? Ferritin eksikliği probleminin giderilmesinin en etkili yolu, doğru besinlerin ağırlıklı olduğu bir beslenme düzenini benimsemektir. Ferritin eksikliği halinde tüketilmesi önerilen besinler şu şekilde listelenebilir:

Karahindiba yaprakları

Kırmızı yonca çiçekleri

Isırgan otu

Kekik

C vitamini içeren gıdalar

Muz

Bal

Pancar

Pekmez

Yağsız et

Süt ürünleri

Ferritin eksikliğinde nasıl beslenmeli sorusu yukarıdaki gibi yanıt bulurken beslenme düzeninin yanı sıra dikkat edilmesi gereken durumlar da söz konusudur. Ferritin eksikliği yaşayan bir kişiye uzmanlar tarafından alkol ve sigara tüketimine son vermesi de önerilir.