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Nager sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Anne karnında belli olur mu?

Şu ana kadar dünya üzerinde yalnızca 90 kişide görülen nadir bir hastalık olan nager sendromu, 1992 Miss Turkey Güzeli Özlem Kaymaz’ın oğlu Daniel’de rastlanmasıyla birlikte ülkemizde bilinmeye başladı. Bazı organların tam anlamıyla gelişmemiş olmasına bağlı olarak ortaya çıkan doğumsal bir hastalık olan nager sendromuna ilişkin merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık. İşte merak edilen nager sendromu nedir, belirtileri nelerdir sorularının yanıtı.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 15:02
Nager sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Anne karnında belli olur mu?

Çene ya da yanak bölgesinin az gelişmiş olması, nager sendromunun en belirgin belirtisidir. Bununla birlikte el baş parmakların tam olarak gelişmemiş olması, duyma yetisinde yetersizlik, iç ve dış kulakların ufak ve az gelişmiş olması, dirsek hareketlerinin güçlükle gerçekleştirilmesi, ön koldaki kısalık gibi durumlar da nager sendromunun belirtileri arasındadır. Nager sendromu hastaları genellikle normal bir zekaya sahip olurken yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmekte, diğer insanlara göre güçlük çekerler.

NAGER SENDROMU NEDEN OLUR?

Nager sendromu, yeni doğan bebeklerin bazı organlarında rastlanan anormallikler neticesinde teşhisi koyulan ve doğuştan gelen bir hastalıktır. Dolayısıyla nager sendromu sebepleri başlığı altında herhangi bir çevresel faktörden ya da başka bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Aynı şekilde oldukça nadiren görülen bu hastalık için "Nager sendromu anne karnında belli olur mu?" ve "Nager sendromu genetik mi?" sorularına net bir yanıt vermek de doğru olmaz.

NAGER SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

Nager sendromu, doğum sonrası yapılan ilk kontrollerde fark edilen anormal durumlar neticesinde tespit edilir. Vücudun çeşitli uzuvları, duyu organları ve yanak, çene gibi çeşitli yerlerinde doğuştan meydana gelen anormal bir durum, nager sendromu tanısı koymak için şüphe duymaya yetecek düzeyde bir belirti olarak değerlendirilebilir.

NAGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Az gelişmiş yanak ve çene bölgesi
  • Alt kirpiklerin az olması veya hiç olmaması
  • Böbrek ve/veya karın reflüsü
  • Bükülmüş ayak parmakları
  • Kısalmış yumuşak damak
  • Ufak ve az gelişmiş iç ve dış kulak
  • Dudakta damak yarığı ihtimali
  • Gelişmemiş el başparmağı veya yokluğu
  • Duyma kaybı
  • Kısa önkol
  • Dirseklerde hareket güçlüğü

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Nager sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Anne karnında belli olur mu?
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