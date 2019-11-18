Nager sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Anne karnında belli olur mu?

Çene ya da yanak bölgesinin az gelişmiş olması, nager sendromunun en belirgin belirtisidir. Bununla birlikte el baş parmakların tam olarak gelişmemiş olması, duyma yetisinde yetersizlik, iç ve dış kulakların ufak ve az gelişmiş olması, dirsek hareketlerinin güçlükle gerçekleştirilmesi, ön koldaki kısalık gibi durumlar da nager sendromunun belirtileri arasındadır. Nager sendromu hastaları genellikle normal bir zekaya sahip olurken yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmekte, diğer insanlara göre güçlük çekerler.

NAGER SENDROMU NEDEN OLUR?

Nager sendromu, yeni doğan bebeklerin bazı organlarında rastlanan anormallikler neticesinde teşhisi koyulan ve doğuştan gelen bir hastalıktır. Dolayısıyla nager sendromu sebepleri başlığı altında herhangi bir çevresel faktörden ya da başka bir durumdan bahsetmek mümkün değildir. Aynı şekilde oldukça nadiren görülen bu hastalık için "Nager sendromu anne karnında belli olur mu?" ve "Nager sendromu genetik mi?" sorularına net bir yanıt vermek de doğru olmaz.

NAGER SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

Nager sendromu, doğum sonrası yapılan ilk kontrollerde fark edilen anormal durumlar neticesinde tespit edilir. Vücudun çeşitli uzuvları, duyu organları ve yanak, çene gibi çeşitli yerlerinde doğuştan meydana gelen anormal bir durum, nager sendromu tanısı koymak için şüphe duymaya yetecek düzeyde bir belirti olarak değerlendirilebilir.

NAGER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Az gelişmiş yanak ve çene bölgesi

Alt kirpiklerin az olması veya hiç olmaması

Böbrek ve/veya karın reflüsü

Bükülmüş ayak parmakları

Kısalmış yumuşak damak

Ufak ve az gelişmiş iç ve dış kulak

Dudakta damak yarığı ihtimali

Gelişmemiş el başparmağı veya yokluğu

Duyma kaybı

Kısa önkol

Dirseklerde hareket güçlüğü