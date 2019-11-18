Tanesi 10 lira olacak... Kanada 5 bin ton istiyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımın biraz futbola benzediğini dile getirerek, "Herkes merak ediyor, konuşuyor ve herkes bilgili olduğu iddiasında. Bu bizi bazen endişelendiriyor ama genelde memnun ediyor. Geleceğe yönelik politika oluştururken ortak akılla iş planlarımızı revize etmek istiyoruz. 20 yıl içinde Türkiye 100 milyonluk bir ülke olacak ve yüzde 50 - 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak" dedi. Tarım şuralarının ilk ikisi 1999 ve 2004'te yapıldı. Yeni 'şura'nın çalışmaları ise mayısta başladı. 81 ilde 7 bin kişiyle 200'den fazla toplantı yapıldı.