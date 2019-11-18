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Tanesi 10 lira olacak... 5 bin ton istiyor!

Sahilleri saran balon balığının yeni bir ilaç üretiminde kullanılacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığının ihracatına başlanacağını belirtti. İstilacı bir tür olan balon balığının fırsata dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Bekir Pakdemirli, balon balığının tanesinin 10 TL’ye satılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:16
Tanesi 10 lira olacak... Kanada 5 bin ton istiyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımın biraz futbola benzediğini dile getirerek, "Herkes merak ediyor, konuşuyor ve herkes bilgili olduğu iddiasında. Bu bizi bazen endişelendiriyor ama genelde memnun ediyor. Geleceğe yönelik politika oluştururken ortak akılla iş planlarımızı revize etmek istiyoruz. 20 yıl içinde Türkiye 100 milyonluk bir ülke olacak ve yüzde 50 - 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak" dedi. Tarım şuralarının ilk ikisi 1999 ve 2004'te yapıldı. Yeni 'şura'nın çalışmaları ise mayısta başladı. 81 ilde 7 bin kişiyle 200'den fazla toplantı yapıldı.

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Tanesi 10 lira olacak... Kanada 5 bin ton istiyor!
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