Bipolar bozukluk nedir, tedavisi nasıl yapılır? Bipolar bozukluk belirtileri nelerdir?

Bipolar bozukluk son zamanlarda oldukça merak edilen ve araştırılan hastalıklar arasında yerini alıyor. Duygu durum bozukluğu olarak bilinen manik-depresif hastalık psikolojik bir rahatsızlık olup kişileri uç noktalarda yaşamaya itebilir. Bu hastalığa sahip kişiler bir anda enerjik ve mutlu iken sonrasında depresyona bürünebilir, kendilerini mutsuz ve kötü hissedebilirler. Zaman içerisinde atak geçirdiklerinden düzenli olarak doktor kontrolüne girmeleri gereken bu hastalığın aynı zamanda ilaçları vardır ve bunları da düzenli olarak kullanması gerekir. Çoğu insan duygu durum bozukluklarını fark ederken çoğu insan da bunu anlamayabilir. Zaten kişilerin bu rahatsızlığa sahip olduklarını anlaması zordur, özellikle ileri seviye olduklarında bu daha da zorlaşır. Kendinde bu rahatsızlığı hisseden kişiler bipolar bozukluk ile ilgili derinlemesine araştırmalar yapıyorlar. Örneğin; bipolar tedavisi nelerdir? Bu hastalığa sahip kişiler evlenebilir mi?

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, kişilerin duygu durumlarının anlık olarak değiştiği ve psikolojik olan bir hastalıktır. Kişiler kendilerini bir anda iyi hissederken bir süre sonra içine kapanık bir ruh haline bürünebilirler. Bu hastalığın en belirgin özelliği kişilerin uç noktalarda ruh haline sahip olmasıdır. Bipolar bozukluk genetik aktarımla geçebileceği gibi, sonradan travmalara bağlı olarak da gelişebilir. Depresyon şikayeti ile doktora giden birçok hasta bipolar bozukluk yaşadığını öğrenebilir. Bu hastalığa sahip kişiler; taşkın davranışlar sergileyebilir, bunlar engellenirse de öfkelenebilir. Anormal bir durum olarak kabul edilir. Kişilerin sosyal uyumları bozulmuştur.

BİPOLAR BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bipolar bozukluk aşırı uç bir durum olduğundan kişi erken aşama yani mani aşamasında ise farkına varmayabilir. Mani dönemi geçtikten sonra davranışlarını sorgulama aşaması vardır ve çevresindeki kişiler sayesinde bu durumu fark edebilir.

İleri bipolar rahatsızlığı olan kişiler ise diğer hastalara göre daha sık ve şiddetli dönemler geçirip atakları artar. Bu durumda kişilerin; hem iş hem sosyal hem özel hayatı hem kendini hem çevresini sıkıntıya sokabilir. Bunların tıptaki adı psikoz ve psikotik atak olarak bilinir. Kişilerin ve çevresindekilerin ciddi zorluklar yaşamasına neden olabilir.

Mani dönem belirtileri;

Aşırı neşe, merkezde olma duygusu, hızlı hareket etme isteği, daha az uyku süresi, cinsel dürtülerde artış, aşırı özgüven, odak sorunu, hızlı konuşma isteği, sabırsızlık, para harcama ve huzursuzluk.

Depresif dönemde;

Uzun süre uyku isteği, yorgunluk ve keyifsizlik, konsantre olmada zorluk, suçluluk ve umutsuzluk hissi, iştah kaybı, intihar düşünceleri, günlük işleri yerine getirememe belirtileri.

Karma dönemde;

Her iki atağa ait belirtilerin olduğu grup bu gruptur. Kişi mutlu iken bir anda mutsuz olur ve kendinden şüphe edilecek bir duruma gelebilir.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDENLERİ

Bu hastalığın kesin olarak nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı iddialar vardır:

Birincisi; genetik faktörler, ikincisi; beyinde kimyasal dengesizlik; üçüncüsü ise tetikleyici faktörler yani bir ilişkinin bozulması yani fiziksel, duygusal veya cinsel istismar, aileden ya da sevdiği birinin ölümü veya üzücü olaylar (boşanma, iflas, itibar kaybı vs)

Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür. Başlangıç yaşı; 20 – 25olmakla birlikte mevsimse olarak da değişim gösterebilir. Hastalığın ilk yıllarında iki bozukluk arasında kalan süre uzun iken ilerleyen yıllarda bu süre kısalmaktadır. Bu hastalık mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİ

Bu hastalarda atakların tedavisi kadar, bu durumların ortaya çıkmasını engellemeye yönelik koruyucu tedavilerin de yapılması gerekir. Belli bir tedavi planı yoktur. Hastanın durumuna göre tedavi yöntemi belirlenir. Hastanın bir düzene girmesi ve sağlığına kavuşması gerekir. Süresi ve tedavisi hastanın durumuna göre değişebilir. Bu şüpheleri olan hastaların mutlaka doktor kontrolüne gitmesi önerilmektedir. Yanlış tedavi ya da ilaç kullanımı yapılmamalıdır.

Bipolar hastaları ileri aşamaya gelmediyse şayet erken tedavi ile bu durumu atlatabilir ve günlük rutin hayatına geri dönebilir. Tamamen düzelip düzelmediği ise kişilere ve hastalığın derecesine, şiddetine göre değişir.