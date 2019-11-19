Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Nefes alamıyordu! Burnundan çıkan şey şoke etti...

alamıyordu! Burnundan çıkan şey şoke etti...

'de, burnundan sağlıklı alamadığı için doktora başvuran üniversite öğrencisi Utku İyigün'ün (19), çekilen tomografi sonucu, burnunun içinde yabancı cisim tespit edildi. Ameliyatla burundan çıkarılan yabancı cismin, diş olduğu belirlendi. İyigün'ün 6 yıl önce bisiklet kullanırken geçirdiği kazada kırılan dişinin, boşluğuna kaçtığı ortaya çıktı.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:05
Nefes alamıyordu! Burnundan çıkan şey şoke etti...

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Utku İyigün, salı günü, burnundan sağlıklı alamadığı için hastaneye başvurdu. İyigün, hastanede görevli kulak, , boğaz uzmanı Opr. Dr. Ali Yüksel tarafından muayene edildi. Yapılan kontrolde, İyigün'ün burnunda, kemik eğriliği ve burun eti büyümesi tespit edildi ardından yüz tomografisi çekildi. Tomografiyi kontrol eden Dr. Yüksel, İyigün'ün burnunun içinde yabancı cisim olduğunu gördü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nefes alamıyordu! Burnundan çıkan şey şoke etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN